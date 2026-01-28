Milano, 28 gennaio 2026 – La città di Milano si appresta ad accogliere atleti, delegazioni e spettatori dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. Per consentire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, in linea con il piano di chiusure viabilistiche stabilito della Prefettura e approvato in sede di Comitato provinciale per la sicurezza e l’ordine pubblico, saranno adottati specifici provvedimenti viabilistici.

A partire da oggi, mercoledì 28 gennaio, fino al termine dei Giochi, viene introdotta l’istituzione del senso unico di marcia in via Lorenzini (in prossimità del Villaggio olimpico) nel tratto e nella direzione da via Adamello a via Ripamonti, con inibizione al traffico di una corsia riservata alle necessità di presidio di sicurezza del Villaggio olimpico, oltre al divieto di sosta nel tratto di via Lorenzini interessato dall’intervento. Questo provvedimento comporterà il divieto di ingresso in via Lorenzini da via Ripamonti.

Dal 5 al 22 febbraio sono previste modifiche alla viabilità nell’area della Milano Santa Giulia Ice Hockey Arena, con la chiusura al traffico della nuova strada di raccordo tra via Luigi Sordello e via Romualdo Bonfadini, detta anche strada “diagonale”, e di via Romualdo Bonfadini, nel tratto compreso tra largo Anselmo Guerrieri Gonzaga e l’accesso pedonale all’arena.

Nell’area sono previste anche chiusure temporanee che, a seconda della vicinanza all’impianto, scatteranno dalle quattro alle due ore prima degli eventi e termineranno un’ora dopo l’ultima gara. Sono esclusi i residenti ed altri veicoli autorizzati.

A questo link sono disponibili tutti i dettagli delle vie coinvolte e le informazioni, costantemente aggiornate, riguardanti le modifiche alla viabilità.

Comune di Milano