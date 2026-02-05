L’Istituto Comprensivo “Nicolò Tommaseo” di Busto Arsizio sale sul podio del torneo cittadino di Analisi Logica con “Prof in Barattolo”.

L’idea di “Prof in Barattolo” nasce a Busto Arsizio grazie a Lino Pinna, musicista e animatore bustocco, con la Erickson dopo il confronto con insegnanti e ragazzi.

Parlando del suo progetto spiega: «volevo far giocare come una volta, guardandosi in faccia e scrivendo».

Da qui l’idea del 1° Torneo cittadino di Analisi Logica “Prof in Barattolo” presentato l’8 ottobre 2025, con una rappresentanza docente della Scuola “Prandina” su iniziativa dell’Assessore alle Politiche Educative, prof.ssa Chiara Colombo, animata dallo slogan «Si impara divertendosi».

Nel giro di qualche settimana sono partite le sfide interne agli istituti secondari di primo grado cittadini e quindi la finalissima di mercoledì 21 gennaio 2026.

L’appuntamento è stato presso la Biblioteca comunale, dove si è tenuta la fase conclusiva del torneo di analisi logica, organizzato dall’amministrazione comunale ed indirizzato alle classi terze delle scuole secondarie di I grado di Busto Arsizio.

Per il nostro Istituto comprensivo, e più specificatamente per la Scuola “Fabrizio Prandina” ha partecipato una squadra composta da alcuni alunni della classe 3D: Ariel Jaramillo, Mia Millan Castro, Federico Maglio, Destiny Osarobo e Vincenzo Santoro, che si sono classificati al secondo posto.

La Dirigente Scolastica, prof.ssa Cristina Parisini, unitamente alla vicaria della Scuola “Prandina” prof.ssa Manuela Sora, si sono complimentate con i vincitori per il prestigioso riconoscimento, con i partecipanti tutti per l’impegno profuso e con il corpo docente che con professionalità e dedizione ha seguito gli studenti in questa esperienza che si rivede nella Missione nella Vision della Scuola attenta al sconvolgimento delle metodologie ludiche per rendere più accattivante e efficace l’insegnamento curriculare.

Tornando al racconto e allo svolgimento del 1° Torneo cittadino di Analisi Logica “Prof in Barattolo” va detto che gli alunni, dopo aver superato nei mesi scorsi le fasi del torneo interne alla scuola, accompagnati dalla docente lettere, prof.ssa Chiara Arrigo, hanno vinto i quarti di finale ad eliminazione diretta, la semifinale ed hanno partecipato alla finale arrivando sul podio al secondo posto. La competizione è stata vinta dalla scuola “De Amicis”.

Gli studenti della Scuola “Prandina” sono stati premiati dall’assessore alle politiche Educative del Comune di Busto Arsizio Chiara Colombo e da Lino Pinna, ideatore del gioco di analisi logica “Prof in barattolo”.

Giova ricordare che Lina Pinna è stato uno dei protagonisti, ospiti e testimoni della Settimana di Orientamento scolastico che si è tenuta dal 20 al 24 ottobre 2025 presso la nostra Scuola Secondaria di primo grado “Fabrizio Prandina” con il titolo “DIREZIONE FUTURO – Settimana dell’orientamento”.