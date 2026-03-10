10 marzo 2026 – Buon compleanno Gruppo Scout Agesci Cinisello Balsamo!

L’associazione è presente sul territorio da 80 anni promuovendo la cultura e i valori dello scoutismo. Oggi, per sottolineare e celebrare questo traguardo, con l’Amministrazione comunale ha sottoscritto un Patto di Bene Comune e ha così realizzato un murale su una parete dell’edificio comunale di via A. da Giussano. L’opera è stata occasione per sensibilizzare e far conoscere gli scout di Cinisello Balsamo e lasciare un segno, bello da vedere.

Questa attività artistico-culturale ha portato quindi alla realizzazione di un disegno a tema scoutistico che richiama il mondo scout e le sue attività e che, con i suoi colori, abbellisce e dà colore alla città, oltre che essere stato un invito per un momento comunitario.

Il murale ha richiesto un lavoro preparatorio con posa di vernice bianca, quindi la realizzazione vera e propria con pennelli e vernici al quarzo da esterni. L’associazione si impegna ora a manutenere l’opera insieme alle altre attività previste, sempre per gli 80 anni, componendo un fitto calendario che culminerà con una festa, nel mese di giugno, presso l’Area di via De Ponti.

Il Gruppo Scout Agesci Cinisello Balsamo vanta una fervente attività sul territorio e una presenza costante. Negli anni ha sempre collaborato con scuole, istituzioni, parrocchie e associazioni per la realizzazione di iniziative educative per bambini, ragazzi e giovani, contribuendo in modo significativo alla crescita civica, sociale e culturale dei cittadini di ogni età.