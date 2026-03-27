27 marzo 2026 – Spazio alla Fantasia al parco gioco di via Zaffoni-Limonta, riqualificato secondo un progetto green e inclusivo con giochi in plastica riciclata e totale accesso ai manufatti anche per bambini con disabilità motoria/visiva sensoriale.

L’area verde ora torna pienamente fruibile dai cittadini di tutte le età dopo i lavori che hanno visto la sostituzione della vecchia pavimentazione antitrauma, in parte logorata, con una nuova in gomma colata, conforme alle norme vigenti (UNI-EN 177), e posata con una gettata unica per un risultato senza giunture.

Ripristinati anche i due gruppi di altalene, per le quali si è proceduto con il cambio delle sedute e l’inserimento di una tipologia adatta ai bambini con disabilità. Quella che era l’area verde centrale con scivoli in legno, vetusti, è stata completamente rivista con la posa di uno scivolo a 3 torrette con tetto, uno a tubo e altri due aperti. L’area giochi è poi stata completata con la posa di 3 pannellature ludiche, un tubo in Polietilene da 130 cm, una piramide a corde e una sartia di risalita a rete e tubi.

Il progetto è stato sviluppato prevedendo la suddivisione in aree tematiche per età: un’area circolare per i più piccoli (dove è presente anche un gioco campana a pavimento), una centrale (con gli scivoli, le altalene e il dondolo) adatta a diverse età dei bambini, infine un’altra area circolare (arrampicata) per i più grandi. Per migliorare l’accesso e il passaggio tra le aree è stato poi creato un nuovo camminamento interno di collegamento tra gli spazi.

“Riapriamo un’altra area gioco cittadina e restituiamo agli abitanti di Cinisello Balsamo un angolo verde riqualificato e attrezzato, inclusivo e concepito e realizzato in ottica green. Procediamo con le progettazioni per una città sempre più bella da vivere e in cui vivere, grazie all’apporto, allo studio e alla competenza delle professionalità del nostro Ufficio Tecnico”. Ha commentato il sindaco Giacomo Ghilardi.

“Abbiamo concluso un nuovo significativo lavoro per la riqualificazione di un altro giardino pubblico cittadino. Le aree all’aperto, in quanto soggette al clima e alle intemperie, necessitano di frequente manutenzione, con una particolare attenzione alle normative di sicurezza e alle tematiche green, nel rispetto e nell’equilibrio tra spazi verdi e manufatti ludico/formativi”. Ha detto infine l’assessore ai Lavori pubblici Francesco Scaffidi.

Comune di Cinisello Balsamo