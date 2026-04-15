Il Comando della Polizia Locale di Cinisello Balsamo intitolato al magistrato Rocco Chinnici

15 aprile 2026 – Si svolgerà giovedì 16 aprile, alle ore 11.30 la cerimonia di intitolazione del Comando di Polizia Locale della nostra città al magistrato Rocco Chinnici, vittima di Cosa nostra nella strage del 29 luglio 1983 in via Pipitone a Palermo. Un momento importante al quale l’Amministrazione invita tutta la cittadinanza.

Lo svelamento della targa sarà preceduto da una momento di confronto privato con l’avvocato e figlio del magistrato, Giovanni Chinnici, amministratore di aziende confiscate alla mafia e coadiutore dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nonchè autore del libro “Trecento giorni di sole – La vita di mio padre Rocco, un giudice scomodo”, presentato due anni fa proprio nella nostra città. Con lui il sindaco Giacomo Ghilardi e il comandante della Polizia Locale cittadina Fabio Crippa.

L’intitolazione del Comando della Polizia Locale al magistrato vittima di mafia è un ulteriore riconoscimento del valore di Chinnici come uomo e uomo di legge, della sua attività investigativa, marcatamente innovativa, grazie ad alcune intuizioni cruciali per lo sviluppo di un nuovo metodo di contrasto alla criminalità organizzata. Rocco Chinnici, tuttavia, non si distinse solamente per le innovazioni apportate alle tecniche investigative ma anche per la sua forte volontà di avviare un’opera di sensibilizzazione delle coscienze oltre alla ricerca di una diffusione dei valori della legalità presso i giovani chiamati ad agire consapevolmente e a compiere in prima persona scelte di resistenza attiva al fenomeno mafioso.

“La nostra città torna ad omaggiare la memoria del magistrato Rocco Chinnici, esempio di rettitudine e impegno per la giustizia e la legalità. Dopo la presentazione al Pertini del libro a lui dedicato, scritto da suo figlio Giovanni, ora Cinisello Balsamo gli intitola il Comando della Polizia Locale che è il luogo per eccellenza simbolo di rispetto della legge e richiamo al valore dell’onestà” ha dichiarato il sindaco Giacomo Ghilardi.

Nella giornata di giovedì 16 aprile, per l’occasione, gli uffici del Comando della Polizia Locale di via Gozzano saranno chiusi.