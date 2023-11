Borio Mangiarotti presenta il settimo numero di Urbano, il magazine dedicato all’architettura e all’urbanistica. Mercoledì 15 novembre, ore 18, Biblioteca Ostinata, via Osti 6.

Milano, novembre 2023 – È dedicato al “sapere diffuso” il settimo numero di Urbano, il magazine a cadenza semestrale di Borio Mangiarotti che gli architetti Claudia Mainardi e Pico De Lucchi e il giornalista Michele Lupi, insieme a Paolo Prota Giurleo, fondatore della Biblioteca Ostinata, Marta Stella, responsabile comunicazione e consigliere delegato di Borio Mangiarotti e Serena Scarpello, Head of content di MoSt e direttore responsabile di Urbano, presentano mercoledì 15 novembre alle 18 alla Biblioteca Ostinata, nell’ambito di BookCity Milano.

Nato dalla collaborazione fra Borio Mangiarotti, società di sviluppo immobiliare fondata nel 1920, e MoSt, agenzia creativa specializzata in progetti editoriali, Urbano offre un punto di vista inusuale sui temi dell’urbanistica e dell’architettura; in questo ultimo numero il magazine racconta come certi luoghi abbiano il potere di far nascere cultura – quindi sapere – e di farla naturalmente diffondere, creando aggregazione, comunità, unione di interessi tra le persone.

Urbano sarà disponibile da mercoledì 15 novembre in edicole e librerie selezionate, oltre che online.