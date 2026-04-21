Manifesti e documenti delle prime elezioni comunali milanesi

Manifesti e documenti delle prime elezioni amministrative milanesi del Dopoguerra, che rappresentarono il primo voto delle donne, e della campagna per il referendum istituzionale del 1946 esposti in Aula consiliare a Palazzo Marino.

Nell’ottantesimo anno della Repubblica, in Consiglio comunale viene allestita una raccolta di materiali contenuti nella Cittadella degli Archivi su due momenti decisivi per Milano e per l’Italia.

A parlarne oggi in apertura di seduta consiliare, esponendo il contenuto della piccola mostra allestita nell’emiciclo di Palazzo Marino, che ospita anche un baule in legno utilizzato per la raccolta delle schede in uno dei seggi della consultazione referendaria, sono stati la Presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi, il direttore della cittadella degli Archivi Francesco Martelli e lo storico dell’Università degli Studi di Milano Marco Cuzzi.

“Una piccola ma significativa iniziativa per dare il via alle celebrazioni di due passaggi storici importantissimi quali sono stati le comunali e il referendum istituzionale del ’46 – commenta la Presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi -. A ottant’anni dalla nascita della Repubblica, in uno scenario internazionale stravolto da crisi e guerre, bisogna accompagnare le celebrazioni con un impegno costante a difesa dei diritti democratici e dei valori repubblicani e antifascisti sui quali si fonda la Carta costituzionale, che non vanno mai dati per scontati”.

In particolare, le elezioni amministrative del 7 aprile 1946 rappresentano uno dei momenti fondamentali nel processo di ricostruzione democratica della città di Milano dopo la caduta del regime fascista e la fine della Seconda guerra mondiale. Quelle consultazioni segnarono la rinascita delle istituzioni locali democratiche, basate sul suffragio universale.

A Milano vennero elette quattro consigliere comunali: la socialista Maria Caldara, la democristiana Adele Capelli Vegni, le comuniste Giovanna Boccolini Barcellona e Maria Carnevale.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Milano è Memoria e sarà visitabile liberamente nei pomeriggi feriali, dalle 14:30 alle 17, prenotando al link.

Comune di Milano