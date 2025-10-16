Nuovo spazio verde per gli eventi e la socialità in via De Ponti

In questi giorni è partita la cantierizzazione dell’area verde di via de Ponti a Cinisello che ospiterà il nuovo spazio di socialità dedicato agli eventi all’aperto e alla socialità.

L’intervento nasce dall’esigenza di restituire alla cittadinanza un luogo pubblico capace di coniugare memoria collettiva, qualità ambientale e opportunità di incontro, nel segno della sostenibilità e della partecipazione.

L’idea progettuale si fonda su una visione di città sostenibile e accogliente, con l’obiettivo di migliorare la qualità ambientale e paesaggistica dell’area e di stabilire una connessione armoniosa tra la nuova zona verde e i quartieri limitrofi. In particolare, il progetto mette in dialogo le nuove aree pubbliche con il parco di Villa Ghirlanda Silva e con la rete di percorsi pedonali e ciclabili presenti a est e a ovest.

Il piano di intervento prevede la realizzazione di diverse opere e servizi pensati per favorire la fruizione da parte di tutte le fasce d’età. Il cuore del progetto è rappresentato da una nuova pavimentazione in autobloccanti, accanto alla piattaforma esistente in cemento armato, oggetto di un intervento di riqualificazione, che la renderà idonea ad accogliere una pista da ballo e un palco removibile destinato a concerti e spettacoli all’aperto. La piattaforma sarà inoltre dotata di un proprio sistema di illuminazione dedicato, per garantire fruibilità e sicurezza anche nelle ore serali. Accanto alla pavimentazione sorgerà un nuovo volume che ospiterà un chiosco con tavola fredda, servizi igienici e locale magazzino, per una superficie complessiva di 25 metri quadrati.

Il progetto prevede anche la sistemazione dei percorsi in calcestre già presenti e la realizzazione di nuovi collegamenti pedonali, tutti delimitati da cordoli in cemento prefabbricato e illuminati da nuovi apparecchi. Nelle immediate vicinanze del chiosco verrà realizzata una nuova area giochi per bambini, pensata per favorire la socialità e la fruizione familiare, mentre una seconda area sarà dedicata al fitness all’aperto, promuovendo uno stile di vita sano e attivo. Completano l’intervento l’inserimento di nuovi arredi urbani — tra cui panche in metallo, fontanelle, portabiciclette e cestini per la raccolta differenziata — e la piantumazione di alberi ad alto fusto, che contribuiranno a migliorare il comfort ambientale e a garantire adeguate zone d’ombra durante la stagione estiva.

Il nuovo spazio pubblico si distingue per la sua accessibilità, garantita dal collegamento con il trasporto pubblico e la viabilità locale, e per la centralità rispetto al contesto urbano. Tutte le scelte progettuali rispondono a criteri di compatibilità urbanistica e acustica, di sicurezza per i fruitori e di sostenibilità ambientale ed economica.

“Con questo intervento, rinnoviamo il nostro impegno verso la qualità urbana, la tutela del verde e la promozione di luoghi di incontro e partecipazione per i cittadini. Un progetto che guarda al futuro della città, valorizzando al tempo stesso la sua identità e la sua storia”, ha dichiarato Francesco Scaffidi, assessore ai Lavori pubblici.