Cultura e Società

Incontro con don Claudio Burgio sul disagio giovanile e il bullismo

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don Claudio Burgio disagio giovanile e bullismo

15 maggio 2026 – Martedì 26 maggio 2026, alle ore 21, presso l’Auditorium Falcone Borsellino del Centro Culturale Il Pertini a Cinisello Balsamo, si svolgerà un incontro aperto alla cittadinanza di confronto sui temi del disagio giovanile e del bullismo.

L’appuntamento, promosso dall’Amministrazione comunale, si intitola “Cadere, rialzarsi, rinascere: perché Non Esistono Ragazzi Cattivi” con la partecipazione di don Claudio Burgio. Un’importante occasione di riflessione e confronto sui temi delle fragilità adolescenziali e del ruolo educativo della comunità, con un coinvolgimento diretto anche dei genitori.

L’appuntamento conclude un percorso formativo che ha visto la partecipazione di oltre 600 studenti delle scuole secondarie di primo grado del territorio, coinvolti in incontri plenari di sensibilizzazione e approfondimento proprio sui temi della prevenzione del disagio giovanile e del bullismo, insieme ai loro docenti. Un percorso realizzato in collaborazione con la Cooperativa Sociale Kairos, realtà con consolidata esperienza in ambito educativo e nella prevenzione delle problematiche giovanili, attraverso attività già sperimentate con efficacia in diversi contesti scolastici.

Abbiamo voluto concludere questo percorso con un momento di grande valore educativo e umano, aperto a tutta la comunità”, dichiara l’assessore alle Politiche Educative Maria Gabriella Fumagalli che ha aggiunto: “Dopo il lavoro svolto con studenti e docenti, è fondamentale coinvolgere anche i genitori, perché solo attraverso un’alleanza educativa ampia è possibile accompagnare i ragazzi nei momenti di difficoltà. Il titolo dell’incontro richiama un messaggio chiaro: invita tutti a guardare oltre le etichette e a riconoscere, in ogni ragazzo, una storia da ascoltare e un percorso da accompagnare”.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno dell’Amministrazione comunale nella promozione del benessere dei giovani e nella costruzione di una comunità educante attenta alle nuove generazioni.

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