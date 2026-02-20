20 febbraio 2026 – A Cinisello Balsamo, nella mattinata di martedì 25 febbraio, lungo via Marisa Musu, nelle vicinanze della scuola Primaria Monte Ortigara, verrà inaugurata una “Panchina gialla”, quale segnale della lotta contro bullismo e cyberbullismo. Un gesto dal valore simbolico che si traduce in un impegno concreto per sensibilizzare tutta la comunità su un fenomeno sempre più diffuso tra i giovani.

L’Amministrazione comunale ha deciso di aderire ad un progetto nazionale denominato “Panchina Gialla”, promosso da Helpis Onlus con il patrocinio del Ministero dell’Interno e di ANCI. E con questa installazione, Cinisello Balsamo si unisce ai numerosi Comuni italiani che hanno scelto di adottare lo stesso simbolo come segno di impegno civico, solidarietà, inclusione e contrasto alle discriminazioni.

La stessa normativa sollecita a promuovere iniziative educative per la prevenzione e il contrasto a tutela dei minori (Legge n. 71 del 29 maggio 2017), estendendo le misure previste anche alle forme di bullismo inegli ambienti scolastici, extrascolastici e nella rete (Decreto Legislativo 12 giugno 2025, n. 99).

Il bullismo e il cyberbullismo sono fenomeni che coinvolgono bambini, adolescenti e famiglie, con conseguenze rilevanti sul benessere psicologico, sulla socialità e sulla sicurezza educativa. Da tempo l’Amministrazione è impegnata con iniziative nelle scuole che vedono coinvolti soprattutto il Settore Educativo e la Polizia Locale.

La panchina gialla, oltre ad un simbolo, vuole essere un richiamo visibile e permanente alla riflessione per giovani e adulti. Entrerà a far parte della Rete Nazionale delle Panchine Gialle ed è stata realizzata attraverso un kit fornito dall’Associazione: materiali ecosostenibili, vernice con codice colore dedicato, pennelli, targa identificativa e un set informativo composto da gadget, segnalibri e adesivi. Una volta installata, la panchina viene inserita nella mappa nazionale disponibile sul sito di Helpis Onlus, creando un percorso ideale che unisce i Comuni italiani impegnati nella lotta alle prevaricazioni.