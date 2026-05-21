Modifiche alla viabilità nel centro cittadino: interventi per una mobilità più fluida e accessibile

Importanti novità in arrivo sulla viabilità del centro cittadino. A partire dal 25 maggio verranno realizzate alcune significative modifiche nelle direzioni del traffico con l’obiettivo di migliorare la fluidità, facilitare gli spostamenti e rendere più accessibili alcuni punti strategici del centro città.

L’area interessata dagli interventi sarà quella del centro. Nel dettaglio, verranno invertiti i sensi di marcia di via Carducci, via Sant’Ambrogio e via De Gasperi, mentre via Libertà sarà riaperta a doppio senso di marcia nel tratto compreso tra via Frova e piazza Turati.

Le modifiche sono state studiate per rendere più lineari e funzionali i percorsi di attraversamento del centro urbano. In particolare, i veicoli in uscita dal centro città potranno proseguire lungo via Libertà e successivamente svoltare in via Carducci, alleggerendo così alcuni punti critici della circolazione. Chi invece dovrà raggiungere il centro potrà utilizzare via Sant’Ambrogio, beneficiando di un collegamento più diretto e immediato.

Le inversioni del senso di marcia contribuiranno inoltre a riequilibrare i flussi veicolari nell’area centrale, migliorando la distribuzione del traffico e riducendo le interferenze tra i diversi percorsi.

“Si tratta di una scelta importante dal forte impatto sulla viabilità del centro città. Una scelta peraltro condivisa con i cittadini residenti, con i commercianti della zona e le associazioni di categoria – sottolinea il vicesindaco Giuseppe Berlino, con delega alla mobilità e viabilità -. Siamo convinti che tale intervento potrà rendere più fluidi gli spostamenti, migliorare l’accessibilità al centro e ottimizzare la circolazione quotidiana. Ovviamente saremo attenti a verificare la bontà o meno di tale scelta che avrà, com’è giusto che sia, un iniziale periodo di sperimentazione”.

Durante i giorni di intervento sarà predisposta un’apposita segnaletica e potranno verificarsi limitazioni o modifiche provvisorie alla circolazione.

Comune di Cinisello Balsamo