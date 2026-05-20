MUMAC apre al pubblico per Open House Milano 2026: un invito a guardare la città “dall’alto”

Milano, 19 maggio 2026 – In occasione dell’XI edizione di Open House Milano – uno dei più importanti appuntamenti annuali dedicati alla scoperta e alla valorizzazione del patrimonio architettonico e culturale cittadino – MUMAC – Museo della Macchina per Caffè di Cimbali Group, apre le sue porte al pubblico domenica 24 maggio presso il proprio headquarter di Binasco (MI).

Il tema scelto per l’edizione 2026 della manifestazione è “Milano dall’alto”, che propone una riflessione sullo sguardo urbano da punti di vista inediti. Per l’occasione, il MUMAC declinerà questo concept nella sua chiave di lettura: “Dall’alto della macchina per caffè”.

L’apertura sarà inoltre arricchita dalla presenza eccezionale di Enrico Maltoni, riconosciuto a livello internazionale come il più importante collezionista di macchine per caffè espresso al mondo.

In linea con il tema di Open House Milano, il percorso curatoriale proposto invita il visitatore a “salire di livello” all’interno della storia di questi oggetti iconici, passando dalle componenti micro — gruppi, caldaie, leve — fino a una visione più ampia e sistemica.

In questa prospettiva, la macchina per caffè espresso viene interpretata come una complessa architettura industriale, una vera e propria “città in miniatura”, dove flussi, pressioni e connessioni richiamano le dinamiche urbane e produttive della città contemporanea. Una lettura, simbolica e tecnica, che trasforma il museo in un dispositivo narrativo capace di offrire uno sguardo “dall’alto” sull’oggetto industriale che racconta la storia, la cultura e le trasformazioni del design italiano.

Con questa partecipazione, MUMAC rinnova il proprio impegno nella valorizzazione della cultura del caffè espresso e della memoria industriale.

Modalità di accesso

Domenica 24 maggio 2026 il MUMAC sarà aperto al pubblico con orario continuato dalle 10.00 alle 18.00. L’accesso libero consentirà di visitare in autonomia gli spazi museali, mentre le visite guidate si svolgeranno esclusivamente su prenotazione obbligatoria attraverso il sito ufficiale della manifestazione: Open House Milano.

Open House Milano

Nato nel 2015 all’interno dell’associazione PLEF grazie all’iniziativa di un gruppo di architetti, comunicatori e consulenti, Open House Milano è oggi una realtà consolidata nel panorama culturale cittadino. Il team interdisciplinare che lo compone unisce competenze provenienti dal mondo dell’architettura, della cultura e della comunicazione, dando vita a un progetto diffuso che coinvolge Milano nella sua interezza.

Nel corso degli anni, l’iniziativa si è affermata come punto di riferimento per la promozione dell’architettura milanese anche a livello internazionale, all’interno della rete Open House Worldwide.

Cimbali Group

Cimbali Group è tra i principali produttori di macchine professionali per caffè e bevande a base di latte e di attrezzature dedicate alla caffetteria. Il Gruppo, di cui fanno parte i brand La Cimbali, Faema, Slayer e Casadio, opera attraverso due stabilimenti produttivi in Italia e uno negli Stati Uniti (a Seattle, dove vengono prodotte le macchine a marchio Slayer), impiegando complessivamente circa 800 addetti.

Nel 2019, con l’acquisizione di Keber, brand di eccellenza per la produzione di macine professionali per l’industria del caffè con sede a Dolo (Venezia), i siti produttivi salgono a quattro. L’impegno del Gruppo per la diffusione della cultura del caffè espresso e per la valorizzazione del territorio si è concretizzato nel 2012 con la fondazione del MUMAC – Museo della Macchina per Caffè, la prima e più grande esposizione permanente dedicata alla storia, al mondo e alla cultura delle macchine per il caffè espresso situata all’interno dell’headquarter di Cimbali Group a Binasco. MUMAC ospita MUMAC Academy, l’accademia della macchina per caffè di Cimbali Group, centro di formazione, divulgazione e ricerca.

MUMAC – Museo della Macchina per Caffè di Cimbali Group

Nato nel 2012 in occasione del centenario della fondazione dell’impresa da parte di Giuseppe Cimbali a Milano, grazie alle collezioni Cimbali e Maltoni, è la più importante esposizione permanente aperta al pubblico dedicata alla storia, al mondo e alla cultura delle macchine professionali per il caffè espresso.

Con oltre 100 pezzi esposti all’interno dell’headquarter di Cimbali Group situato a Binasco (Milano) in un edifico rosso di grande impatto visivo con forme sinuose e originali, MUMAC accoglie il visitatore in uno spazio dedicato alla cultura del rito del caffè, raccontando più di 120 anni di storia e dell’evoluzione di un intero settore del Made in Italy, dal punto di vista tecnologico, del design e dello stile dei prodotti e dei costumi legati al consumo della bevanda.

MUMAC si contraddistingue per essere un museo che va oltre il museo d’impresa corporate, esponendo non solo i prodotti dei brand dell’azienda (La Cimbali e Faema in primis), ma anche tutti quei marchi che hanno costituito le pietre miliari di questo comparto produttivo.

MUMAC collabora con musei, università e altri enti per prestiti e progetti di interesse trasversale, ottenendo numerosi riconoscimenti anche grazie alla produzione di contenuti culturali originali quali mostre temporanee, tavole rotonde e volumi divulgativi.