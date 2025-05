Per la Festa della Repubblica a pranzo nel portico di Santa Maria alla Fonte

Per la Festa della Repubblica a pranzo nel portico di Santa Maria alla Fonte per sostenere la manutenzione dell’antica ‘Chiesa Rossa’, patrimonio storico e architettonico unico. L’iniziativa si deve ai Frati della comunità locale

Il 2 giugno, Festa della Repubblica, un pranzo ‘solidale’ circondati dal verde sotto il portico dei frati della Chiesa Rossa, (Municipio 5) per celebrare la festa civile contribuendo ad una buona causa culturale oltre che religiosa: la manutenzione della preziosa Santa Maria alla Fonte, edificio antichissimo sorto sopra a un sacello paleocristiano circa nel X secolo e oggi in cura pastorale alla comunità francescana guidata da Fra Mauro Miselli.

L’appuntamento è alle ore 12.30 in via Chiesa Rossa 55 (Metro Abbiategrasso), lungo l’Alzaia Naviglio Pavese. Anche il menu è offerto dai religiosi: pasta alla norma, gigliata mista con salamelle, costine e pollo, verdure di contorno, dolce, vino, acqua, caffè e amaro. Offerta minima € 20. Per partecipare prenotare entro mercoledì 28 maggio alla email fra.mauro@missioni.org.

Dopo il recupero dall’abbandono, S.Maria alla Fonte, più nota come Chiesa Rossa, dal 1988 l’edificio è meta di devozione mariana in particolare per la presenza di un affresco, del 1400, che riproduce la miracolosa Madonna del latte, ed anche cuore pulsante di iniziative culturali grazie alla disponibilità dei Frati e alla collaborazione di un Comitato di cittadini volontari.

Le offerte che verranno raccolte andranno a sostenere le opere di conservazione dell’antico luogo di culto, un bene che arricchisce il patrimonio artistico e architettonico della città stessa. L’evento darà anche modo di scoprire o riscoprire l’ampio complesso in cui è inserita la ‘Chiesina rossa’, immersa nel verde attrezzato anche per i più piccoli e circondata da due antichi cascinali e altri ‘ruderi’ ristrutturati e adibiti a moderna e frequentatissima biblioteca civica, multimediale e polifunzionale.