Milano, 26 giugno 2026 – In occasione della Giornata internazionale contro l’abuso e il traffico illecito di droghe, il Comune di Milano conferma l’impegno per rafforzare le azioni di prevenzione e riduzione del danno e per favorire l’accesso ai servizi di contrasto alle dipendenze.

In particolare, l’Amministrazione è attiva attraverso il progetto PATH che ha come obiettivo quello di rafforzare la presenza di unità mobili sociosanitarie nelle aree più sensibili sull’asse della linea metropolitana M3 e nella zona di Rogoredo. Gli operatori e le operatrici coinvolti incontrano le persone per fornire orientamento e informazioni sui servizi del territorio, distribuire materiali per la riduzione del danno e fornire prestazioni sanitarie di prossimità. Con l’evoluzione del progetto, inoltre, sarà attivato il collegamento con il Sistema Nazionale di Allerta Precoce, la rete italiana istituita per monitorare e contrastare la diffusione delle nuove sostanze psicoattive, e sarà possibile effettuare il drug checking, procedura che permette di analizzare la composizione di una sostanza in pochi minuti.

Sono punti di riferimento per le azioni preventive e gli interventi anche i presidi fisici di piazza XXV Aprile, dove ha sede il centro diurno Drop In con apertura dedicata alle donne senza dimora, e la clinica mobile della Croce Rossa Italiana.

Nell’ambito delle azioni specifiche, si inserisce Milano Safe Nights, dedicato alla prevenzione dei rischi legati al consumo di alcol e sostanze nei contesti della movida. Il progetto si rivolge soprattutto a giovani e giovani adulti tra i 18 e i 40 anni e prevede infopoint mobili serali, operatori qualificati, etilometri, materiali informativi, attività esperienziali e aree chill out. Le attività andranno avanti fino a dicembre 2026, con almeno 50 uscite operative, 100 infopoint e il coinvolgimento stimato di circa 5mila persone.

Un target già raggiunto lo scorso anno: nel 2025 il 52% delle persone incontrate aveva meno di 20 anni, il 36% rientrava nella fascia compresa tra i 20 e i 30 anni, mentre le persone con più di 30 anni rappresentavano il 12% del campione. Su oltre 1.200 alcol test somministrati, oltre il 30% del campione superava il tasso alcolemico massimo consentito dalla legge per mettersi alla guida e, tra i soggetti che superavano questa soglia, si osservavano valori mediamente elevati, con evidenti implicazioni sia per la sicurezza stradale sia per la salute individuale. Alla luce di queste evidenze, il lavoro di informazione e sensibilizzazione portato avanti dal progetto risulta ancora più importante.

Infine, è attivo SUN-RISE, progetto che punta a costruire una rete territoriale di informazione, supporto ed educazione sul tema delle dipendenze. Il racconto spiega in modo semplice come funziona il progetto, quali canali di accesso sono disponibili e come cittadini e familiari possono essere orientati verso i servizi. È a disposizione di tutti e tutte un videoracconto podcast che ha l’obiettivo di spiegare in modo accessibile come funziona il progetto: come si attiva un primo contatto, quali strumenti sono disponibili, come operano gli operatori di rete e come persone, familiari e cittadini possono essere orientati verso i servizi.

Milano, da anni, aderisce a ELIDE, la Rete degli enti locali per una politica innovativa sulle droghe.

“Il 26 giugno – commenta l’assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé – è per Milano l’occasione per confermare un impegno chiaro, quello ad affrontare dipendenze e consumi rischiosi come temi di salute pubblica, prossimità e responsabilità collettiva. Ridurre il danno significa salvare vite, intercettare prima le fragilità e costruire ponti concreti tra strada, servizi e cura. Anche attraverso la rete ELIDE, vogliamo rafforzare la sinergia tra enti locali, perché le città sono spesso i luoghi in cui i problemi si manifestano in cui le risposte devono quindi diventare più concrete, coordinate e innovative”.