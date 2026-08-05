Il Comando della Polizia Locale di Cinisello Balsamo fa scuola

Il Comando della Polizia Locale di Cinisello Balsamo diventa punto di riferimento anche oltre confine. In questi giorni una delegazione della Polizia locale del Canton Ticino ha visitato la sede di via Gozzano per conoscere da vicino le nuove barriere antisfondamento acquistate recentemente dall’Amministrazione comunale e approfondirne le caratteristiche tecniche e operative.

La visita si inserisce nell’ambito di uno scambio di esperienze e buone pratiche tra corpi di Polizia locale, con l’obiettivo di confrontarsi sulle soluzioni più innovative adottate per garantire la sicurezza urbana e la gestione degli eventi pubblici.

Le nuove barriere, realizzate in acciaio e certificate secondo le normative vigenti, rappresentano un’evoluzione rispetto ai tradizionali blocchi in cemento (New Jersey). Il sistema è modulare, facilmente movimentabile e consente di allestire in tempi più rapidi le aree interessate, mantenendo elevati standard di protezione. I dispositivi sono progettati per arrestare eventuali veicoli lanciati ad alta velocità e vengono impiegati a tutela delle aree pedonali, dei siti sensibili e delle manifestazioni che richiamano un’elevata partecipazione di pubblico.

“L’investimento dell’Amministrazione comunale nasce dalla volontà di dotare la città di strumenti sempre più efficaci per la prevenzione dei rischi, migliorando al tempo stesso l’efficienza operativa del personale della Polizia Locale impegnato nella gestione della sicurezza durante gli eventi. Il fatto che questa esperienza venga oggi osservata con interesse anche da altre realtà è motivo di orgoglio e conferma che Cinisello Balsamo è capace di essere un punto di riferimento nell’innovazione applicata alla sicurezza”, dichiara il sindaco Giacomo Ghilardi.

“Organizzare eventi significa offrire occasioni di incontro, cultura e socialità, ma anche garantire che si svolgano nelle migliori condizioni di sicurezza. L’introduzione delle nuove barriere antisfondamento ci consente di coniugare elevati standard di protezione con una gestione più efficiente degli allestimenti. Questo investimento ci permette di rendere piazze e spazi pubblici ancora più sicuri, assicurando al tempo stesso una migliore organizzazione delle numerose manifestazioni che animano la città durante tutto l’anno”, aggiunge il vicesindaco Giuseppe Berlino con delega agli Eventi.

La visita della delegazione ticinese conferma come il Comando della Polizia Locale di Cinisello Balsamo sia oggi riconosciuto quale interlocutore qualificato sui temi della sicurezza urbana e della gestione degli spazi pubblici, grazie a un costante percorso di innovazione, aggiornamento e investimento in tecnologie e strumenti al servizio della collettività.