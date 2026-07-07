Alla Cittadella degli Archivi la presentazione del compendio dell’archivio di Alfredo Castelli

Milano, 7 luglio 2026 – La Cittadella degli Archivi ospita un evento dedicato ad Alfredo Castelli: “Dietro ogni Mystèro c’è una storia che aspetta di essere raccontata”.

Il compendio, recentemente dichiarato dalla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Lombardia “di interesse storico particolarmente importante”, verrà presentato al pubblico, giovedì 7 luglio alle ore 17.30, come straordinaria testimonianza dell’attività di uno dei maggiori ricercatori, storici e divulgatori del fumetto nel mondo, oltre che sceneggiatore e disegnatore.

L’evento sarà occasione per presentare la collezione di libri, fumetti e oggetti raccolta negli anni da Castelli, un ricercatore rigoroso, ma anche autore eclettico e mai banale, il cui patrimonio è stato conservato presso l’abitazione in cui aveva vissuto e secondo la collocazione che egli stesso aveva concepito, segno indelebile del suo pensiero.

Tramite il censimento della documentazione – finanziato dal Ministero della Cultura, per volontà della consorte di Castelli, Anna Giusti – si sta procedendo ad una prima attività conoscitiva. Grazie al lavoro della Cooperativa Caeb di Milano, che ha eseguito il censimento topografico del patrimonio archivistico e bibliografico, si potrà rappresentare questa preziosa testimonianza, artistica e bibliografica, del percorso compiuto dalla “nona arte” e del ruolo assunto in Italia e all’estero grazie alla genialità e all’estro creativo di Alfredo Castelli.

Dalle carte e dalla documentazione è emersa la sua acuta attenzione per svariate discipline (geografia e cartografia, viaggi, cinema e storia del cinema, linguistica, letteratura, illusionismo, prestidigitazione ed esoterismo come mostrano i parecchi mazzi di carte, tarocchi e pendoli) così come il fascino subìto da alcuni personaggi, come quelli dell’universo Disney (Topolino in particolare), ma anche altri come Peanuts, Tintin, Felix the Cat, Betty Boop, Ghostbusters, Simpsons, Superman, Batman, Dick Tracy, Lupetto sino a Fantozzi, Caballero e Carmencita del “carosello” di Lavazza, dei quali Castelli ha raccolto pubblicazioni e action figures.

Per non parlare poi del personaggio ideato da Castelli, Martin Mystère “detective dell’impossibile”.

Tutto questo patrimonio è stato posto sotto tutela dallo Stato ponendo così dei limiti alla sua dispersione e accrescendone le possibilità di fruizione e conoscenza.

L’iniziativa, che consacra le attività di Castelli a bene culturale attraverso la tutela dello Stato, riafferma la dignità di questo linguaggio espressivo all’interno del mondo “ufficiale” della cultura, rispetto al quale il riconoscimento del valore del compendio e la sua correlata fruizione rappresentano un necessario corollario, che la dichiarazione di interesse culturale contribuisce ad accrescere e a preservare.

In chiusura dell’incontro si terrà la tavola rotonda “Gli amici di Alfredo Castelli”, cui parteciperanno coloro che hanno avuto la fortuna di interagire e lavorare con il grande autore, fra i quali Ferruccio De Bortoli, Guido Silvestri, Luigi F. Bona, Davide Barzi e Alex Dante, curatore fra l’altro dell’ultima mostra espositiva dedicata a Castelli a Lucca Comics & Games 2023.

Per l’occasione, è stata allestita – presso il polo archivistico di via Gregorovius – una piccola esposizione dal titolo “Una città fra le nuvole. Il Comune di Milano e l’arte dell’illustrazione”, una selezione di documenti, fotografie, manifesti e altro che racconta il legame tra la città e il fumetto, tra grandi illustratori e artisti emergenti.

Anche questo sarà un modo per riflettere ulteriormente sul medium fumetto, il cui valore culturale, ora riconosciuto dallo Stato, sarà restituito nei suoi processi creativi a studenti, scuole, ricercatori, curiosi, giornalisti, cittadine e cittadini.