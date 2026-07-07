Nascono i Giardini Eufemia Borraccia Brancato, storica sarta teatrale

Milano, 7 luglio 2026 – Da oggi i giardini compresi tra le vie Pompeo Neri, Pietro Rondoni e Lorenzo Perosi, nel Municipio 6, portano il nome di Eufemia Borraccia Brancato, una delle figure più significative della sartoria teatrale italiana del secondo Novecento e fondatrice della storica Sartoria Teatrale Brancato.

La targa è stata svelata dall’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi, dal presidente del Municipio 6 Santo Minniti e dal figlio Mario Brancati, che ancora porta avanti la sartoria a pochi passi dall’area verde intitolata alla madre.

Alla cerimonia ha partecipato anche Roberta Mangano, responsabile della Sartoria del Piccolo Teatro di Milano.

Fu proprio al Piccolo Teatro che Eufemia Borraccia Brancato iniziò la propria carriera nei primi anni Cinquanta come sarta teatrale, lavorando accanto ad alcuni dei più importanti registi del suo tempo e contribuendo alla stagione di rinascita culturale della Milano del dopoguerra.

All’inizio degli anni Sessanta fondò la Sartoria Teatrale Brancato, destinata a diventare un punto di riferimento del settore grazie all’eccellenza delle sue realizzazioni e alle collaborazioni con alcune delle più prestigiose istituzioni teatrali italiane e internazionali.

“Nel corso della sua carriera ha realizzato costumi per artisti di fama internazionale, tra cui Carla Fracci, e ha collaborato per molti anni con il Teatro alla Scala e con numerosi teatri in Europa e nel mondo, portando l’eccellenza dell’artigianato milanese oltre i confini della città – ha ricordato l’assessore Sacchi –. L’augurio è che questi giardini diventino un luogo di incontro, di bellezza e di memoria, dove il nome di Eufemia Borraccia Brancato ricordi ogni giorno il valore del lavoro ben fatto, della creatività che nasce dalla dedizione e di tutte quelle donne che, con il loro talento e la loro passione, hanno contribuito a costruire la Milano che conosciamo oggi”.