In partenza un piano di restauro conservativo per tre statue ai Giardini Pubblici Indro Montanelli

Milano, 21 luglio 2026 – Questa mattina hanno preso il via gli interventi di restauro conservativo che interesseranno tre “volti noti” dei Giardini Pubblici Indro Montanelli, ossia i monumenti bronzei dedicati al geologo Antonio Stoppani, al sindaco Gaetano Negri e al drammaturgo Giuseppe Giacosa. I lavori, per i quali è previsto un investimento complessivo di circa 40mila euro, hanno l’obiettivo di ripristinare il più possibile l’aspetto originale delle opere, senza comprometterne l’autenticità e l’integrità storica.

Gli interventi che saranno avviati sulle tre statue dei Giardini di via Palestro prevedono una serie di misure atte a risolvere le criticità strutturali e superficiali dei manufatti, in modo da garantire il decoro dell’area e la piena fruizione dei beni storici da parte della collettività.

Più nello specifico, le lavorazioni, pianificate sulla base di una serie di rilievi effettuati anche tramite l’ausilio di laser scanner ad alta precisione, prevedono:

la pulitura approfondita delle tre statue bronzee e dei rispettivi basamenti lapidei, la rimozione delle ossidazioni e delle percolature;

la verifica della stabilità strutturale di ciascuna opera con il consolidamento delle eventuali criticità riscontrate sugli elementi di fissaggio;

la stuccatura finale di tutti i giunti e, infine, l’applicazione di trattamenti protettivi volti a tutelare le statue dall’azione degradante degli agenti esterni.

“La cura dell’arredo urbano e del patrimonio monumentale rappresenta un tassello fondamentale di una più ampia strategia di valorizzazione dello spazio pubblico e di tutela della bellezza urbana – dichiara l’assessore allo Spazio pubblico Marco Mazzei –. Interventi di questo tipo, inoltre, sono da considerare come azioni funzionali al rafforzamento dell’identità cittadina perché sono volti a conservare la memoria visuale e la storia di Milano e di chi l’ha resa grande”.

Le attività di restauro saranno completate entro l’autunno, in modo tale da sfruttare al massimo il periodo stagionale favorevole e restituire rapidamente i manufatti alla cittadinanza nel loro originario splendore.

Al fine di dare continuità agli interventi strategici di tutela delle fontane e dei monumenti cittadini, nel frattempo, l’Amministrazione comunale proseguirà in parallelo la propria attività di verifica e monitoraggio delle priorità di intervento, pianificando nuove iniziative volte a mantenere alto lo standard qualitativo dell’arredo urbano cittadino.

Comune di Milano