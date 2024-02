Rassegna Teatrale “Poeti & Vagabondi” di Arese

Quest’anno i Barabba’s Clowns, con il patrocinio del comune di Arese, hanno presentato ben due rassegne “Poeti & Vagabondi” e “Capriole tra le stelle”:

la prima in inverno, si è appena conclusa, “Capriole tra le stelle”, in cui hanno mostrato le loro ultime produzioni teatrali;

la seconda imminente, “Poeti & Vagabondi”, con cui incontreranno il pubblico in 4 serate speciali da marzo a giugno ’24.

Ed ecco quindi “Poeti & Vagabondi”, per sognatori, per chi cerca ispirazione, per giovani artisti che si perdono tra la gente, per un pubblico che aspetta la scintilla e la meraviglia… Ecco un luogo e un momento per incontrarsi…

La rassegna inizia il primo di marzo con il teatro-ragazzi de I fratelli Caproni: “Con la testa tra le nuvole” è una produzione firmata Quelli di Grock. Vivremo sogni ad occhi aperti a bordo di un aeroplano!

Si prosegue il 5 aprile con la compagnia Eccentrici Dadarò, con “Senza Filtro. Uno spettacolo per Alda Merini”, una rappresentazione teatrale e musicale poetica e romantica, dedicata alla grande scrittrice.

Nella terza serata (10 maggio), Matrice Teatro ci riporterà alla memoria la prima guerra mondiale e la condizione dei soldati al fronte: “Kobarid. Il silenzio degli ultimi”, dove Kobarid è il nome di Caporetto in Sloveno. Un’occasione per riflettere oggi sulla pace! Spettacolo inserito negli eventi della Milano Civil Week ’24.

Chiude la rassegna il 13 giugno “Bang Bang!” di The clown Angels, adatto a grandi e piccini. Lo spettacolo ha già partecipato a numerosi festival e rassegne prestigiose.

Tutti gli spettacoli saranno alle ore 21.00 presso il Centro Civico Agorà, sala Polifunzionale, via Monviso 7, Arese. Info e acquisto biglietti su oooh.events.