Sosta strisce blu Arena Santa Giulia, tariffa unica per gli eventi

Milano, 24 luglio 2026 – Nuove tariffe per la sosta nelle strisce blu nei pressi dell’Arena Santa Giulia in occasione degli eventi. Questa la scelta del Comune di Milano per tutelare la sosta dei residenti e incentivare l’uso del trasporto pubblico.

In occasione di un evento, in particolare nella fascia oraria dalle 19 alle 24, si applicherà una tariffa unica di 15 euro; resta invariata la disciplina vigente negli altri orari e nelle giornate senza eventi.

La medesima tariffa unica troverà applicazione anche nel nuovo parcheggio a raso temporaneo da 483 posti auto che sarà predisposto nei pressi della struttura.

L’Arena Santa Giulia, con una capienza fino a 16mila spettatori, genera picchi concentrati di domanda di sosta soprattutto in fascia serale e nei giorni festivi. Il monitoraggio condotto durante i Giochi Olimpici e in occasione dei primi eventi ha evidenziato la necessità di disincentivare la sosta di lunga durata degli spettatori nelle vie residenziali adiacenti, favorendo la rotazione degli stalli, l’utilizzo delle navette e dei parcheggi in struttura dedicati, oltre al ricorso al trasporto pubblico e alla mobilità condivisa. La scelta è così ricaduta sul modello già adottato per San Siro, con una tariffa unica.

“Gli eventi all’Arena Santa Giulia sono una grande opportunità per Milano, ma non devono trasformarsi in un peso per chi abita nel quartiere – dichiara l’assessora alla Mobilità Arianna Censi –. Con la tariffa unica serale replichiamo un modello già utilizzato a San Siro, con lo scopo di scoraggiare la sosta selvaggia e tutelare per quanto possibile i residenti e la vita del quartiere”.

L’individuazione puntuale delle vie interessate dal provvedimento è demandata a successive ordinanze viabilistiche, con possibilità di attuazione progressiva in funzione della verifica degli effettivi impatti. L’entrata in vigore sarà preceduta dall’adeguamento della segnaletica.