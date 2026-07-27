Grande Funzione Urbana San Siro, approvato l’accordo tra Comune e Regione per l’attuazione

Milano, 27 luglio 2026 – Approvato lo schema di accordo di collaborazione tra Comune di Milano e Regione Lombardia per il coordinamento delle procedure organizzative nell’ambito del procedimento per l’attuazione della Grande Funzione Urbana San Siro.

Il coordinamento è necessario per consentire a ciascuno degli Enti il rispetto dei termini stabiliti per i procedimenti di rispettiva competenza, ed è funzionale alla semplificazione e all’accelerazione delle procedure, nonché ad evitare duplicazioni di attività.

In particolare, la delibera prevede che gli Enti disciplinino le modalità e i tempi di attuazione del procedimento relativo allo “stralcio 1” dell’intervento complessivo di riqualificazione dell’ambito della GFU San Siro, che comprende la realizzazione del nuovo tunnel Patroclo, la costruzione del nuovo Stadio e la successiva, parziale demolizione dello Stadio San Siro.

La società Stadio San Siro SpA ha presentato lo scorso 16 marzo la proposta di Piano Attuativo, che dovrà essere approvato dal Comune all’esito dell’istruttoria già avviata. Dopo il parere finale VAS (Valutazione Ambientale Strategica), il Progetto di fattibilità tecnico-economica dello “stralcio 1” sarà valutato da Regione, in considerazione della sua competenza in materia di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale), nell’ambito della Conferenza di Servizi decisoria.

Gli impegni sottoscritti con Regione perseguono l’obiettivo di concludere tutte le procedure autorizzatorie, comprese quelle ambientali di VAS e di VIA, entro e non oltre il termine di 560 giorni dalla presentazione del Piano Attuativo della GFU, quindi entro l’estate 2027.

“Confermo che il Comune sarà disponibile ad anticipare ovunque possibile le proprie attività – commenta la Vicesindaca e assessora alla Rigenerazione urbana Anna Scavuzzo – e a fronte dei tempestivi riscontri da parte della Società lavoreremo tutti al fine di consentire l’avvio dei lavori di costruzione del nuovo stadio nel secondo semestre 2027, anche nella prospettiva di candidatura di Milano alla fase finale del campionato europeo di calcio UEFA 2032”.