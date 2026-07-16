Online l’avviso pubblico del progetto “Natale degli Alberi 2026” per la ricerca di sponsor per alberi e luminarie in città

Milano, 16 luglio 2026 – Milano si prepara al Natale 2026 e apre la ricerca di sponsor per trasformare piazze e vie cittadine con alberi, luminarie e iniziative sociali. Il Comune ha pubblicato l’avviso pubblico del progetto “Natale degli Alberi 2026”, rivolto a soggetti pubblici e privati interessati a progettare e realizzare gli allestimenti che accenderanno le prossime festività.

L’iniziativa punta a valorizzare il periodo natalizio attraverso proposte sostenibili e di alto valore scenografico, affiancate da iniziative solidali e diffuse sull’intero territorio cittadino, così da rafforzare l’attrattività di Milano e coinvolgere il maggior numero di quartieri cittadini.

I soggetti interessati potranno presentare proposte per quattro distinti ambiti: alberi di Natale (1° ambito); alberi di Natale integrati da installazioni luminose lungo le vie centrali e periferiche della città (2° ambito); luminarie (3° ambito); albero di Natale in piazza Duomo e in Galleria Vittorio Emanuele II (4° ambito).

Dopo tre anni in cui piazza Duomo è stata illuminata dall’Albero dei Giochi di Fondazione Milano Cortina 2026, l’area ai piedi della cattedrale rientra nel perimetro dell’avviso pubblico. La proposta dovrà prevedere l’utilizzo di un albero naturale di almeno 26 metri di altezza e dotato di certificazione di abbattimento.

Per quanto riguarda invece la Galleria Vittorio Emanuele II, il bando prevede che lo sponsor si occupi obbligatoriamente anche dell’installazione della volta luminosa all’interno della cupola dell’Ottagono.

Come già negli anni passati, l’avviso prevede che ogni progetto riguardi due località, una interna e una esterna alla cerchia della circonvallazione filoviaria 90/91. Sarà inoltre necessario che ciascuna proposta preveda la realizzazione di un’iniziativa solidale, dalla beneficenza ad attività sociali, culturali o aggregative per il coinvolgimento attivo della cittadinanza.

Oltre alle tradizionali piazze e vie della città, quest’anno il Comune mette a disposizione nuovi spazi, denominati “Luoghi della Cultura”, per ampliare e qualificare l’offerta di iniziative natalizie rivolte alla cittadinanza e, al contempo, valorizzare il patrimonio storico, artistico e monumentale cittadino. Si tratta del cortile di Palazzo Reale, della Rocchetta del Castello Sforzesco, del cortile di Palazzo Moriggia, del piazzale della Fabbrica del Vapore e degli spazi del CASVA.

Il concept “Natale degli Alberi”, ideato da Marco Balich e donato al Comune dalla Fondazione Bracco, prevede che ogni albero abbia un’altezza minima di quattro metri, che risulti visibile di giorno e di notte, che rappresenti un messaggio di solidarietà e che sia sostenibile e di alto valore scenografico. Le luminarie, invece, dovranno prevedere luci a basso impatto ambientale e dovranno essere coerenti e adeguate al contesto urbano in cui si andranno ad inserire.

Le proposte dovranno essere inviate, a pena di irricevibilità, esclusivamente via PEC all’indirizzo sponsorizzazione-spaziurbani@pec.comune.milano.it

Il bando prevede due possibili scadenze, il 15 settembre e il 15 ottobre 2026; gli allestimenti potranno essere avviati dal 1° novembre 2026 e i disallestimenti dovranno concludersi entro il 15 gennaio 2027.