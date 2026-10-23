Giovedì in libreria e… in biblioteca”, la cura al centro della settima edizione

Milano, 23 ottobre 2026 – La cura delle persone, delle relazioni e dei luoghi in cui viviamo è il tema della settima edizione di “Giovedì in libreria e…in biblioteca”, la rassegna di appuntamenti settimanali nelle librerie indipendenti e nelle biblioteche del Municipio 1 che aderiscono alla rete. L’iniziativa rinnova l’impegno a promuovere la lettura nei quartieri e a valorizzare librerie e biblioteche come presìdi culturali di prossimità, luoghi di incontro, socialità e partecipazione.

Dal 29 ottobre fino a maggio 2027, il tema della cura sarà affrontato per mezzo di proposte che attraversano generi, discipline e generazioni, mettendo al centro i libri e le persone che contribuiscono ogni giorno a rendere vivi questi spazi. Librai, bibliotecarie e bibliotecari saranno protagonisti con il loro lavoro di orientamento, ascolto e promozione della lettura. La rassegna sarà così un’occasione per raccontare il ruolo di questi luoghi nella vita della città: dalla trasmissione della memoria alla condivisione del sapere, fino alla costruzione di relazioni tra generazioni e comunità. L’iniziativa del Municipio 1 si svolge in collaborazione con l’Associazione Librerie Indipendenti Milano (LIM), il Sistema Bibliotecario Milanese e YesMilano.

“Librerie indipendenti e biblioteche sono presìdi culturali essenziali per Milano – afferma l’assessore alla Cultura, Tommaso Sacchi –. Promuovono la lettura, creano occasioni di incontro e contribuiscono a mantenere vivi i quartieri. Con questa iniziativa, 22 realtà del Municipio 1 fanno rete attorno al tema della cura, mettendo in evidenza il ruolo che questi luoghi svolgono ogni giorno nella vita della città. Per l’Amministrazione, sostenere librerie e biblioteche significa favorire una cultura accessibile e diffusa, rafforzare le relazioni e ampliare le opportunità di partecipazione”.

“La rete tra librerie, biblioteche e istituzioni è il valore aggiunto di questa iniziativa – afferma il presidente del Municipio 1, Mattia Abdu –. In un Municipio attraversato da profonde trasformazioni, sostenere questi luoghi significa tutelare la pluralità del tessuto urbano e contrastare il rischio che i quartieri perdano le proprie specificità. Librerie e biblioteche contribuiscono a mantenere viva l’identità della città e a offrire spazi di incontro e confronto”.

“La cura è una dimensione concreta della cultura – dichiara Alessia Del Corona, assessora alla Cultura del Municipio 1 –. Significa creare occasioni di incontro, favorire le relazioni e rendere accessibili luoghi in cui le persone possano confrontarsi e condividere esperienze. Con questa edizione vogliamo valorizzare il lavoro quotidiano di librerie e biblioteche, che svolgono una funzione importante nella vita dei quartieri e nella diffusione della conoscenza”.

Le librerie e le biblioteche che aderiscono all’iniziativa sono: Biblioteca Calusca, Biblioteca del conservatorio di musica G. Verdi, Biblioteca del Museo di Storia Naturale, Biblioteca del Parco Sempione, Biblioteca Ostinata, Biblioteca delle Civiche Raccolte Storiche Museo del Risorgimento, Biblioteca Sormani, Biblioteca Vigentina, Libreria “Città Possibile”, Libreria del Mare, Libreria della Natura, Libreria La Balena, Libreria Linea D’ombra, Libreria Linea di Confine, Libreria Militare, Libreria Monti In Città, Libreria Scaldasole Books, Libreria Trovalibri, Libreria Verso e Librisottocasa. Il primo incontro si terrà giovedì 29 ottobre alle ore 19 presso la libreria Scaldasole Books.