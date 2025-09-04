Cultura e Società

Morte Giorgio Armani: Nota del Sindaco Sala

Foto di CronacaMilano CronacaMilano29 minuti fa
1 Meno di un minuto
Morte Giorgio Armani Nota del Sindaco Sala

Milano, 4 settembre 2025 – “Giorgio Armani è stato e resterà per sempre uno dei massimi rappresentanti della moda italiana e milanese nel mondo.

Armani era un uomo pieno di talento e di interessi, capace di portare nelle sue creazioni lo stile sobrio ed elegante della sua personalità, misurato, mai eccessivo.

A Milano mancheranno il suo sguardo creativo, la sua partecipazione attiva e il suo sostegno alla vita della nostra città.

Lunedì, giorno dei suoi funerali, sarà proclamato il lutto cittadino“.

Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala.

Foto di CronacaMilano CronacaMilano29 minuti fa
1 Meno di un minuto
Foto di CronacaMilano

CronacaMilano

Articoli Correlati

Abbonamento “Invito a Teatro” Milano 2013 – 2014, 8 spettacoli a 50 euro, acquista qui i carnet

8 Novembre 2013 6:21
Frank Zappa Cheaper Than Cheep

“Cheaper Than Cheep”, film-concerto inedito di Frank Zappa del 1974

28 Aprile 2025 16:55
Istituto Comprensivo Nicolò Tommaseo

Scuola Tommaseo all’insegna dello STEAM

13 Novembre 2023 18:20

Morto Marco Pannella, si è spento a 86 anni il leader dei Radicali

19 Maggio 2016 15:19
Pulsante per tornare all'inizio