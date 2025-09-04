Cultura e Società
Morte Giorgio Armani: Nota del Sindaco Sala
Milano, 4 settembre 2025 – “Giorgio Armani è stato e resterà per sempre uno dei massimi rappresentanti della moda italiana e milanese nel mondo.
Armani era un uomo pieno di talento e di interessi, capace di portare nelle sue creazioni lo stile sobrio ed elegante della sua personalità, misurato, mai eccessivo.
A Milano mancheranno il suo sguardo creativo, la sua partecipazione attiva e il suo sostegno alla vita della nostra città.
Lunedì, giorno dei suoi funerali, sarà proclamato il lutto cittadino“.
Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala.