Al Teatro Corvetto va in scena “Mistero Buffo”

Dal 9 al 10 novembre 2026, alle ore 21, al Teatro Corvetto Lucia Vasini porta in scena Mistero Buffo, il rivoluzionario testo di Dario Fo e Franca Rame, con la regia di Emilio Russo. Lo spettacolo torna quest’anno al centro dell’attenzione in occasione del centenario della nascita del premio Nobel per la Letteratura, offrendo l’occasione per celebrare l’eredità artistica di uno dei protagonisti più importanti della cultura italiana attraverso un’opera che conserva intatta la sua attualità.

Mistero Buffo con Lucia Vasini: un classico senza tempo, capace di attraversare le epoche e parlare ancora al presente con energia, ironia e profondità.

Tra le opere più celebri di Dario Fo e Franca Rame, andata in scena per la prima volta oltre cinquant’anni fa all’Università di Milano, Mistero Buffo rappresentò una vera rivoluzione teatrale. Oggi torna in una sorprendente versione “al femminile”, interpretata da Lucia Vasini, tra le eredi più sensibili della comicità civile e poetica di Franca Rame.

«Il Premio Nobel per la Letteratura viene assegnato a Dario Fo perché, insieme a Franca Rame, attrice e scrittrice, nella tradizione dei giullari medievali, dileggia il potere e restituisce la dignità agli oppressi». Le parole dell’Accademia di Svezia raccontano ancora oggi la forza e l’attualità di questo capolavoro, capace di parlare al presente con straordinaria libertà.

Lo spettacolo si configura come una potente antologia dell’affabulazione popolare, in cui ironia, impegno e racconto si intrecciano in una narrazione viva, fuori dagli schemi, capace di instaurare un rapporto diretto con il pubblico.

Questo lavoro nasce dal desiderio di riportare in scena i monologhi originariamente interpretati da Franca Rame — La nascita di Eva, Maria alla croce, La Parpaja Topola — restituendoli attraverso uno sguardo femminile che ne rinnova senso e prospettiva. Accanto ai brani più celebri si affiancano inediti, aneddoti e materiali meno noti, in un percorso che attraversa e amplia un corpus che Fo e Rame hanno continuamente rielaborato nel tempo, trasformandolo in una materia teatrale in costante evoluzione.

Lo spettacolo attraversa registri diversi, dalla comicità più irriverente alla tensione poetica, dal grottesco alla riflessione civile, mantenendo sempre al centro la forza della parola e richiamando la dimensione originaria di un teatro fatto di oralità, condivisione e presenza viva

In scena Lucia Vasini, interprete di grazia e spessore, capace di muoversi con naturalezza tra ironia e intensità, leggerezza e profondità. La sua presenza dà corpo e voce a una tradizione che unisce comicità, narrazione e impegno civile, raccogliendo e rinnovando l’eredità di un teatro diretto, necessario, profondamente umano.

Mistero Buffo si conferma così uno spettacolo vivo, irriverente e urgente, capace di ricordare come, a volte, ridere sia ancora il gesto più libero e sovversivo.

La prima stagione del Teatro Corvetto

A Milano un nuovo luogo di cultura nel cuore del quartiere Corvetto. Una stagione di prosa con grandi interpreti e compagnie, un progetto aperto anche alla musica e alle diverse comunità del territorio.

Da settembre 2026 lo spazio di viale Lucania, conosciuto per anni come Politeatro, assume un nuovo nome e una nuova identità: nasce il Teatro Corvetto. Con la gestione di Teatri Possibili, la direzione artistica di Corrado d’Elia e il contributo e patrocinio del Comune di Milano la sala apre una nuova fase della propria storia e propone alla città una programmazione teatrale continuativa.

L’ambizione è costruire un teatro di prossimità capace di dialogare con l’intera città. Un luogo per chi abita a poche centinaia di metri e, nello stesso tempo, artisticamente autorevole, riconoscibile e attrattivo, per cui valga la pena raggiungerlo.

La collocazione geografica diventa così parte fondamentale del progetto. Diverse esperienze europee hanno dimostrato che la qualità della proposta artistica, la continuità e il rapporto con il territorio possono ridisegnare la geografia culturale di una città.

Chiamarlo Teatro Corvetto è una dichiarazione di appartenenza. Corvetto è un quartiere popolare e composito, abitato da generazioni, culture, lingue e storie differenti.

Teatro Corvetto | Dal 9 al 10 novembre 2026 ore 21:00

Mistero Buffo

di Dario Fo e Franca Rame

con Lucia Vasini

regia Emilio Russo

costumi Pamela Aicardi

Produzione Tieffe Teatro

Orari:

Tutti gli spettacoli hanno inizio alle ore 21:00

Si ricorda che l’accesso in sala non è più consentito dopo le ore 21.