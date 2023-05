Come da tradizione, anche quest’anno Cinisello Balsamo parteciperà a “Meet the Meeting – Verso il Meeting 2023”, l’appuntamento che lancia e promuove il Meeting per l’amicizia che si svolge a Rimini nel mese di agosto, il cui titolo per questa 44ma edizione sarà “L’esistenza umana è un’amicizia inesauribile”. All’iniziativa aderiscono oltre 60 città del territorio nazionale e dell’estero con diverse iniziative.

L’evento nella nostra città vuole offrire un assaggio dei principali temi e contenuti del Meeting, soprattutto punta a riprodurre in parte il clima di vera amicizia tra i popoli, caratteristico della manifestazione.

A promuoverlo l’associazione Cara Beltà in collaborazione con il Comune di Cinisello Balsamo e altre associazioni del territorio: Amici di Cristina Onlus, Associazione delle Famiglie milanesi e briantee, Anffas Onlus Nordmilano, Auser Insieme Volontariato, Banco di Solidarietà Paolo Galbiati, Centro Culturale San Paolo – Odv; Centro di Aiuto alla vita, Comunione e Liberazione zona Nord Milano, CosMus, Decanato di Cinisello Balsamo, Mamma Oca, Scuola Media Parentale “Sant’Agostino” e Xsquì. Realtà che da anni collaborano in un clima vera amicizia.

Si comincia venerdì 9 giugno, alle ore 21, in Villa Ghirlanda Silva (via Frova, 10), con la presentazione del libro “Che cos’è il Cristianesimo” di Benedetto XVI, con don Alberto Cozzi e don Simone Riva.

Domenica 11 giugno, in Villa Casati Stampa (Piazza Soncino, 3), sarà invece un’intera giornata da trascorrere insieme: il programma prevede, a partire dalle ore 11, visite alla Villa guidate dei ragazzi Anffas, laboratori per bambini a cura di Mamma Oca, pranzo insieme, canzoni e storie con Carlo Pastori, testimonianze di Andrea Avveduto (giornalista), Galya Kryhan, Giulia e Alessandro Beretta. L’evento si concluderà con la messa e la processione del Corpus Domini.

Il Meeting per l’amicizia fra i popoli nasce nel 1980 da un gruppo di amici di Rimini, che condividendo l’esperienza cristiana, desideravano incontrare, conoscere e portare nel capoluogo romagnolo tutto quello che di bello e buono c’era nella cultura del tempo.

Da allora la manifestazione, che si svolge nella Fiera di Rimini, rappresenta una straordinaria occasione di incontro tra persone di fedi e culture diverse in un contesto che propone convegni, mostre, spettacoli, aree e spazi tematici, sport, un’area per i ragazzi, ristorazione.

Sono centinaia i relatori che parlano di economia, arte, letteratura, scienza, politica, problemi sociali, musica. La manifestazione, che conta centinaia di migliaia di presenze agli eventi, è realizzata grazie all’apporto di migliaia di volontari che organizzano, allestiscono, gestiscono e poi smontano il Meeting: una testimonianza impressionante di creatività e gratuità.

Comune di Cinisello Balsamo