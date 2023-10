11 ottobre 2023 – Dopo l’avvio del servizio di prenotazione automatica per gli ultrasessantacinquenni di un appuntamento per rinnovare la carta di identità scaduta, dal lunedì 16 ottobre 2023, lo Sportello Polifunzionale, il punto di accesso dei servizi anagrafici e di protocollo per il cittadino, avrà un nuovo orario.

La principale novità è la possibilità di accedere agli sportelli per due pomeriggi alla settimana, il lunedì e il mercoledì, interamente dedicati al rilascio delle CIE, un servizio molto richiesto e che ha dei tempi di attesa. Il nuovo orario vedrà la compresenza di tutti gli operatori al mattino garantendo l’apertura degli sportelli anche in caso di assenze non programmate e senza ridurre le postazioni e i due pomeriggi saranno un’opportunità per le famiglie con figli minori che non dovranno perdere ore di scuola per richiedere la carta di identità.

“Stiamo concentrando tutti i nostri sforzi per ridurre le tempistiche di rilascio, e il nuovo orario, con anche l’apertura pomeridiana, va in questa direzione. Per raggiungere l’obiettivo poi chiediamo la collaborazione dei cittadini nel disdire l’appuntamento se impossibilitati a presentarsi. Così facendo il posto verrà liberato a favore di altri utenti con conseguente riduzione dei tempi di attesa fino al 30% per tutti” ha precisato l’assessore ai Servizi al cittadino e Polifunzionale Riccardo Malavolta.

Per efficientare ulteriormente il servizio, è stata fatta richiesta al Ministero dell’Interno di una nuova postazione carta di Identità che porterebbe il numero di sportelli a ben cinque.

Anche l’Ufficio messi per il ritiro di atti depositati presso la Casa comunale amplia la sua apertura al pubblico nei pomeriggi di lunedì e mercoledì fino alle ore 17.00.

I nuovi orari di apertura al pubblico:

· Mattina – dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30; sabato dalle 8.30 alle 12.00

· Pomeriggio – lunedì e mercoledì dalle 14.00 alle 17.00

Infine, si adegua anche lo Sportello telefonico che anticipa l’operatività al mattino e aggiunge un pomeriggio. Il numero verde 800397469 fornisce informazioni sui servizi comunali e prenotazione/disdetta di appuntamenti.

I nuovi orari sono:

· Mattina – dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30

· Pomeriggio – lunedì e mercoledì dalle 14.00 alle 16.00

Si ricorda che tutti i servizi erogati dallo Sportello Polifunzionale (rilascio CIE, certificati, autentiche, atti notori, cambio di indirizzo all’interno del comune, protocollo) e dello Stato Civile sono accessibili tramite appuntamento e, in caso di necessità impellenti e documentate come per esempio la perdita di tutti i documenti di identità, la necessità di un certificato per un atto notarile ecc., è possibile recarsi allo Sportello Polifunzionale di persona per concordare un appuntamento o anche, in alcuni casi, ricevere la prestazione in giornata.

Per i neo genitori, invece, l’Ufficio di stato civile per le dichiarazioni di nascita è sempre accessibile senza appuntamento.

In questi giorni è partita la campagna affissioni sull’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente che attraverso Spid o Cie consente di richiedere certificati anagrafici per sé e per la propria famiglia, cambiare residenza o indirizzo. Un filo diretto con l’anagrafe del Comune senza passare dallo sportello.