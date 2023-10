9^ Edizione per il “Giorno del Dono”, hashtag #DONODAY2023

3 ottobre 2023 – Il 4 ottobre si celebra la Giornata nazionale del Dono, quest’anno giunta alla 9^ edizione. Un giorno particolare, dalla molteplice valenza, per la concomitanza con la festa di san Francesco d’Assisi patrono d’Italia, già Giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra culture e religioni diverse.

Il “Giorno del Dono”, quest’anno con hashtag #DonoDay2023, è stato istituito con la Legge n. 110 del 14 luglio 2015 e promosso dall’Istituto Italiano della Donazione (IID), ente che da quindici anni si occupa di verificare il buon uso delle risorse raccolte dalle organizzazioni no profit e incentivare la cultura della donazione e della fiducia. L’iniziativa è poi patrocinata da ANCI che ne condivide i valori che la ispirano: solidarietà, tolleranza e coesione sociale. Cinisello Balsamo, dal 2018, si è unita ai tanti comuni che anno dopo anno aderiscono a questa manifestazione.

Il significato della ricorrenza è quello di celebrare il dono nei suoi aspetti più diversi, e nelle sue più varie declinazioni, coinvolgendo e rendendo protagonista la società in genere, e in particolar modo quei singoli cittadini che quotidianamente offrono qualcosa di sé alla collettività. Non solo, è un momento vuole promuovere e condividere tutte quelle forme di impegno e di partecipazione in cui i valori primari della libertà e della solidarietà, affermati dalla Costituzione, trovano un’espressione altamente degna di essere riconosciuta e promossa.

A livello locale la Giornata del Dono darà vita, sabato 21 ottobre, a una giornata di dedizione e solidarietà verso gli altri.

“Proseguiamo nel nostro impegno nella diffusione della cultura del dono che nella nostra città è testimoniato dall’impegno di tante persone generose così come della dedizione di tante associazioni che fanno del bene e si spendono per gli altri. Nella nostra città, inoltre, il 21 ottobre ci sarà una giornata che avrà come protagonista la solidarietà, il donare che rende più felici noi e gli altri, donare per creare legami e relazioni nella speranza in un domani migliore”, ha detto l’assessore alla Centralità della persona e Terzo Settore Riccardo Visentin.