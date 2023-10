12 ottobre 2023 – Le Sale delle quadrerie, dal 14 ottobre al 11 novembre, ospiteranno tre diverse esposizioni che compongono la mostra dal titolo “Residenze di villeggiatura e loro giardini”. Un percorso concepito per approfondire la conoscenza del patrimonio artistico, culturale e paesaggistico delle ville di delizia e dei loro giardini, apprezzandone storia, bellezza e scoprendone caratteristiche e curiosità.

Villa Ghirlanda Silva torna così nuovamente protagonista della cultura cittadina con un’iniziativa imponente e di grande charme.

Nelle Sale quadrerie nord “XX anni di una grande storia” con pannelli dedicati alla narrazione del vivere nelle ville gentilizie lombarde. La mostra, realizzata dalla Provincia di Monza e Brianza in occasione della 20° edizione di Ville Aperte in Brianza, permetterà di conoscere tutte le ville che, negli anni, hanno aderito all’iniziativa.

Nelle Sale quadrerie sud Incisioni e Stampe litografiche dedicate all’iconografia storica di ville e giardini di delizia insieme a Fotografie d’epoca dedicate al patrimonio culturale e paesaggistico della nostra Villa Ghirlanda Silva.

I visitatori potranno scaricare un’app gratuita che permette di inquadrare alcune foto e “animarle” con l’attivazione di un video promo con drone sulla villa. Alcuni macro temi potranno essere approfonditi tramite Qr code con testo e audio.

La mostra, gratuita, sarà aperta dal martedì al sabato: dalle 15.00 alle 18.00 e la domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30.

L’inaugurazione sarà sabato 14 ottobre alle ore 16.00, presso la sala Paesaggi di villa Ghirlanda Silva.

“Sabato 14 ottobre inauguriamo una mostra estremamente interessante e di ampio respiro. La nostra città vanta, come avviene in poche altre città in Italia, ben tre Ville storiche tra le quali Villa Ghirlanda Silva, che ospita l’iniziativa, risulta di particolare pregio. La mostra sarà l’occasione per scoprirne la genesi, le particolarità e i tesori. Un edificio la cui bellezza le ha consentito di rientrare tra le dimore dell’iniziativa Ville aperte in Brianza“. Ha spiegato l’Assessore alla Cultura e Identità, Daniela Maggi.