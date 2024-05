Liana Flores debutta con “Flower of the soul”

Oggi, l’artista britannico-brasiliana Liana Flores annuncia il suo album di debutto, “Flower of the soul”, che uscirà il 28 giugno per Verve Records. Attingendo da elementi del folk britannico, del jazz e del pop brasiliano, Flower of the soul è una creazione dai cori cangianti, e permette di puntare i riflettori su di un talento davvero singolare. Oltre all’annuncio dell’album (che fa seguito al primo singolo siglato Verve “I wish for the rain”) Liana svela il nuovo brano “Nightvisions”, al quale si accompagna anche il video diretto da Angela Ricciardi.

Flower of the soul è ora prenotabile qui in più versioni, incluso un vinile colorato in edizione limitata in esclusiva per lo UMG store.

Flower of the soul, ammaliante opera prima, è una chiara dichiarazione d’intenti: l’artista vi dipinge immagini vivide tra natura, fantasia, storie d’amore e distacco con voce cristallina e coinvolgente.

Il sound dell’album ha preso forma e vita grazie a Liana ed un gruppo di collaboratori, tra cui il co-produttore e mago del missaggio Noah Georgeson (già con Joanna Newsom, Devendra Banhart, Natalia Lafourcade) insieme a collaboratori come Chris Bear (dei Grizzly Bear) alle percussioni e due musicisti brasiliani di lungo corso: il virtuoso del violoncello Jaques Morelenbaum (lo ricordate al fianco di Caetano Veloso o di Ryuichi Sakamoto?) e l’acclamato cantautore Tim Bernardes. L’album è stato scritto e registrato dopo che Flores ha completato i suoi studi in Zoologia presso l’Università di St Andrews.

Flores dice: “Flower of the soul attraversa molte influenze stilistiche, dal sunshine pop, alla bossa nova, allo psych folk degli anni ’60, evocando le mutevoli stagioni della vita e della natura, e le emozioni fondamentali che pervadono tutto l’album”.

“Nightvisions” è un manifesto del sound del disco, con una melodia sottile ma intrinsecamente solida. Flores la considera una delle sue prime canzoni d’amore. Nel ripensarci, afferma: “Influenzata dai miei romanzi gotici preferiti, ‘Nightvisions’ usa una storia vampiresca nell’esplorare il potere trasformativo dell’amore”.

Cresciuta in una piccola città del South Norfolk, Liana ha scoperto l’amore per la musica abbozzando ad orecchio melodie familiari su di una piccola tastiera. Innamorata della bossa nova (sua madre è brasiliana) da ragazza prende a suonare anche la chitarra, riuscendo a fondere le sue tanto varie influenze musicali in uno stile lirico, immaginifico, pervaso da un lirismo fantasioso, con testi ispirati alla natura ed a ricordi personali trasfigurati dalla fantasia. Il risultato ha portato alla sua canzone “Rises the Moon” che ha raggiunto un vasto pubblico online, portandola infine a firmare per l’etichetta Verve e a collaborare con Fiction. Flower of the soul fa seguito ai precedenti EP The Water’s Fine! e recently.