Eventi religiosi a Milano in Duomo, alla veglia di preghiera sabato 21 ottobre distribuzione di 3000 panini ai fedeli grazie ai volontari di ‘Pane in Piazza’ con Missioni Estere Cappuccini onlus

La celebrazione, alla vigilia della 97a Giornata Missionaria Mondiale è presieduta dall’Arcivescovo Mario Delpini. Il ritrovo è alle ore 20,30.

‘Pane in Piazza’ e il Centro Missionario dei Cappuccini di Milano ancora in Duomo per un momento solenne della comunità diocesana: la veglia di preghiera, sabato 21 ottobre, ore 20,30, in preparazione della 97a Giornata Missionaria Mondiale, che si terrà domenca 22.

I volontari di Missioni Estere Cappuccini onlus distribuiranno 3000 panini donati dai panificatori di ‘Pane in piazza’, l’evento benefico itinerante promosso da Cesare Marinoni, presidente Associazione Fornai Milano, mirato a sostenere i progetti missionari dei Cappuccini in Etiopia.

Spiega Fra Giovanni Cropelli, nuovo direttore del Centro Missionario di piazzale Cimitero Maggiore 5: “Ci ha ispirato il tema del Messaggio del Santo Padre Francesco – “Cuori ardenti e piedi in cammino” – che, riferendosi ai due discepoli di Emmaus, ci mostra come Cristo Risorto, oggi, viene incontro a noi, parla ai nostri cuori, prende il pane, lo benedice, lo spezza e lo dona a noi. Gesù si dona perché lo possiamo portare al mondo annunciando la sua Parola e donando la nostra vita. Il pane è l’elemento scelto da Gesù che, nell’Eucarestia, per la potenza della sua Parola, dello Spirito Santo, diventa il suo Corpo e al contempo richiama anche la solidarietà, l’amicizia, l’unità. Può essere una sintesi perfetta dei significati della vocazione missionaria che anima alla radice ogni cristiano. Per questo, con Cesare Marinoni, portiamo avanti dal 2018 ‘Pane in piazza’ che ci auguriamo di poter di nuovo realizzare in grande in piazza Duomo a Milano nel 2025”.

Durante la Veglia missionaria l’Arcivescovo Mario Delpini consegnerà il mandato missionario a presbiteri, religiosi/e laici che si mettono a disposizione per l’annuncio del Vangelo nei Paesi più disagiati. Verranno inoltre accolti i sacerdoti, le consacrate e i consacrati missionari provenienti da varie parti del mondo. Sempre durante la Veglia, i diciottenni e i giovani saranno invitati a consegnare la propria “regola di vita” nelle mani dell’Arcivescovo.

I Frati Cappuccini, da oltre 450 anni, sono al servizio in particolare dei più poveri e bisognosi, riconoscendo in loro Gesù, e donando completamente loro stessi con laboriosa generosità ne testimoniano concretamente l’amore, diffondono la pace e portano speranza.

Dove passano i Frati Cappuccini Missionari infatti nascono conventi, centri di formazione alla vita religiosa, parrocchie, scuole, strutture sociali, ospedali, lebbrosari, centri di accoglienza, cooperative di lavoro, etc., dove sono accolti famiglie, adulti e bambini di ogni credo religioso.

Il Centro Missionario di Piazzale Cimitero Maggiore 5 a Milano si occupa del sostegno alle missioni e coordina l’attività di animazione missionaria della Provincia dei Frati Minori Cappuccini di Lombardia, che conta attualmente oltre un centinaio di frati missionari in varie nazioni: Brasile, Costa d’Avorio, Camerun, Thailandia, Etiopia, Emirati Arabi, India. I Frati italiani missionari sono circa 20 e gli altri sono originari dei Paesi di missione.

In questa realtà trova ispirazione il volontariato dei laici che ogni anno partono per periodi di servizio missionario in Asia e Africa, dopo un percorso di formazione e di preghiera con i frati.