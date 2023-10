Grande successo per la seconda edizione del festival internazionale per cortometraggi “Le Cascine di Milano Film Festival“, organizzata dall’Associazione No Profit Algae Cinema, operativa sul territorio dalla primavera del 2019, presso la Cascina Grande di Rozzano (MI), presentata da Marco Mauro ed Angela Pinelli, che ha registrato il sold out, forte anche alla presenza dei cineasti provenienti da tutt’Italia.

Graditissima la partecipazione dell’Amministrazione Comunale di Rozzano, rappresentata dall’Assessore Lucia Galeone, che ha consegnato alcuni premi e ha visionato i cortometraggi con la giuria nella fase preliminare della manifestazione.

Di seguito tutti i premiati per categoria:

Sezione Short Film

Miglior attore Matteo Banfi per “Scam Poetry”, di Carlo Piscicelli;

Miglior Colonna Sonora e Premio del Pubblivo per “Scomparire”, dei

fratelli Nicolosi;

fratelli Nicolosi; Miglior Regista Fausto Romano, per il cortometraggio “San Vitu Rock”;

Miglior attrice protagonista Nicole Petrelli, per la sua interpretazione

in “San Vitu Rock”;

in “San Vitu Rock”; Miglior Corto e Miglior Direzione dellaFotografia per “Pulp Romance –

Chiodo Fisso” di Rob Gordon, presente in sala l’attore turbighese,

reduce da tanti successi televisivi e cinematografici, Marco Mainini,

che ha ritirato i premi.

Sezione Film Low Budget

Premio “Città di Rozzano” a “The Black Hand”, presente in sala lo storico regista Fabrizio Maddalena, che con il gruppo dei Teatrabili è sul territorio dal 1987. Presente in sala la troupe, composta dal direttore della fotografia Samuele Dalò e l’attore protagonista Alex Davoli.

Miglior Cortometraggio Low Budget per “Fante di Coppe” di Fabio Ravioli, riceve il premio di 200 euro da utilizzare nei prossimi progetti;

“Dulcis in fundo” dichiara il patron Rocky Alvarez “abbiamo avuto l’onore di ospitare il regista internazionale Lorenzo Muscoso, impegnato tra masterclass e innumerevoli premi ricevuti, con il cortometraggio

“Leggende Rusticane”, opera visionata addirittura da registi del calibro di Francis Ford Coppola e Martin Scorsese, un docufilm su una pièce teatrale di Verga, che ci ha dato una grande emozione, anche a livello visivo e uditivo, mostrandoci la meravigliosa Sicilia e le sue tradizioni secolari riguardanti i cantastorie”.

Menzioni d’Onore

“Namnok” di Fabrizio Maddalena

“Te la caverai” di Danny Cannizzaro

“Aldilà” di Nico Bocchini

“Buonanotte” di Alessandro Piga.

Tra le altre menzioni d’onore, due corti arrivati dalla Gran Bretagna “Double Rainbow” di Stefania Montesolaro e “Fatima” di Benedict Zadatsky, uno dal Canada “The Hunters” di Kevin Reevers e dall’Italia “Amistà” di Donato Leoni.

“Un caloroso ringraziamento” conclude Alvarez “va ai soci dell’associazione, al vice presidente Giovanni Carlo Gheda, ad Angela Pinelli e a Marco Mauro, venuto anche quest’anno appositamente da Reggio Calabria per presentare l’evento”.