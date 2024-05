– Metrotranvia 7: a partire da oggi, lunedì 20 maggio, per due settimane, sono previsti lavori notturni, delle 2 alle 6 del mattino, nell’area di Cascina Gobba, sul nodo stradale via Padova e via Rizzoli. Il traffico notturno potrebbe quindi subire rallentamenti, anche se la percorribilità sarà sempre garantita.