Michael Stipe espone le sue opere a Milano

Michael Stipe, artista e musicista, conosciuto soprattutto per essere leader dei REM, esporrà le sue opere della mostra personale I have lost and I have been lost but for now I’m flying high presso lo spazio di Fondazione ICA Milano, in via Orobia 26. La mostra di Stipe aprirà i battenti martedì 12 dicembre e sarà visibile fino a sabato 16 marzo 2024 nei giorni e negli orari che riportiamo in fondo a questo articolo.

La mostra contiene una significativa selezione di alcune opere inedite di Stipe, che tracciano un percorso nella sua produzione artistica e offrono una riflessione che può essere intuita già dal titolo, in cui si cerca di identificare nella vulnerabilità una vera e propria forza propulsiva. La vulnerabilità per Stipe diviene dunque qualcosa da accogliere, custodire e impiegare come strumento per trovare nuove strade da intraprendere.

A conferma tale intuito è lo stesso Stipe, che ha sottolineato come la vulnerabilità possa diventare un superpotere, una mappa che descrive le difficoltà del presente mettendo in luce nuove opportunità e una nuova comprensione della nostra importanza, per noi stessi e per coloro che ci circondano.

Ricordiamo che la mostra è accompagnata da un libro intitolato Even the birds gave pause e edito da Damiani Books. Realizzato in collaborazione con Fondazione ICA Milano, è il quarto volume fotografico di Michael Stipe e include una serie di lavori che approfondiscono l’esplorazione del ritratto contemporaneo avviata dalla mostra.

La visita a questa esposizione verrà inaugurata con un l’opening di martedì 12 dicembre dalle 18 alle 21. L’ingresso può avvenire solo su prenotazione, fino a esaurimento dei posti disponibili. Da giovedì 14 dicembre fino al 16 marzo 2024 la mostra potrà essere visitata nei giorni giovedì, venerdì e sabato, dalle ore 12 alle ore 19.

Ph: Michael Stipe (@michaelstipe)