Nelly Furtado: la superstar ritorna con il nuovo singolo “Love Bites”

L’artista vincitrice ai Grammy Awards, Nelly Furtado annuncia il ritorno sulle scene con la pubblicazione del suo nuovo singolo “Love Bites”, in collaborazione con Tove Lo e SG Lewis. Il singolo, dalle sonorità club e dance, arriva accompagnato anche dal rispettivo videoclip.

“Mi sento di essere stata richiamata alla musica dalla comunità dei DJ” – racconta Nelly Furtado – “I DJ remixavano le mie canzoni durante i concerti, nei club e sui social media e ho capito quanto alle persone piacesse ballare sui miei pezzi. Ballare è il vizio più salutare che si possa avere e amo avere l’opportunità di scrivere musica che funga da distrazione per le persone più di ogni altra cosa”.

Si tratta del comeback di una delle più famose popstar globali, attesa performer di numerose date estive in festival prestigiosi quest’estate in Europa e negli Stati Uniti. Nelle ultime settimane si è esibita al Lollapalooza e al Coachella.

Da quando ha iniziato a pubblicare ‘teaser’ sui propri social media durante lo scorso anno, la sua fanbase in continua espansione è andata in visibilio. Ispirata da una vera “rivoluzione interiore”, Nelly Furtado è in studio da mesi per creare la sua musica più personale e innovativa ad oggi, certa di dominare le classifiche ancora una volta.

L’icona indiscussa del pop di inizio millennio ha raggiunto un nuovo gruppo di fan appartenenti alla Gen Z, che hanno riscoperto le sue hit multiplatino e le hanno fatte diventare virali sui social e sulle piattaforme. L’artista iconica Billie Eilish ha dichiarato in una recente intervista “di stare ascoltando, in questo momento, solo la musica di Nelly Furtado e che è la sua ‘vibe’ ”.

Nel solo 2023 ha accumulato oltre 1 miliardo e mezzo di stream e la scorsa settimana è entrata a far parte dello “YouTube Billion Views Club”con la sua hit “Say It Right” che ha raggiunto oltre 1 miliardo di visualizzazioni.

Talentuosa cantautrice e musicista, Nelly Furtado ha accumulato oltre 20 miliardi di stream globali e venduto oltre 35 milioni di dischi. Nella sua carriera si è esibita in tour tutti sold-out nelle arene di tutto il mondo e ha vinto premi prestigiosissimi (tra cui 1 Grammy Award), che ne hanno fatto una delle artiste più rispettate del business musicale globale.

Impossibile dimenticarsi di album come Loose, Whoa Nelly e Folklore o di hit come “I’m Like a Bird”, “Powerless (Say What You Want)”, “Promiscuos”, “Maneater”, “Say It Right”, “All Good Things (Come to an End)” o “Manos al Aire” che hanno fatto emozionare e ballare un’intera generazione. Negli Stati Uniti, ha ben tre brani alla n.1 della classifica Billboard Hot 100 e cinque brani nella top10 della medesima chart. I suoi video hanno oltre 2 miliardi di visualizzazioni su YouTube. Il suo album in lingua spagnola, “Mi Plan”, le ha fatto vincere anche il Latin Grammy nella categoria “Best Female Pop Vocal”. Nel 2012 è seguito il disco “The Spirit Indestructible” e nel 2017 è uscito l’album pubblicato da indipendente “The Ride”.

Recentemente si è riunita con lo storico produttore Timbaland e con il collega Justin Timberlake a 16 anni dall’indimenticabile hit “Give it To Me”, pubblicando il singolo “Keep Going Up”.

Ph: Sammy Rawal