Milano, 28 giugno 2024. Camila Cabello ha pubblicato il suo nuovo album “C, XOXO”.

Il disco contiene delle collaborazioni d’eccezione: il rapper canadese Drake (in ben due tracce), Lil Nas X nel singolo già edito “HE KNOWS”, JT delle City Girls e Playboi Carti nella hit “I Luv It”.

Il nuovo album “C,XOXO” è stato scritto da Camila e realizzato insieme al produttore esecutivo El Guincho (Rosalìa, FKA Twigs, Frank Ocean) e co-prodotto da Jasper Harris (Doja Cat, Lil Nas X, Jack Harlow).

L’album arriva anticipato dal lead single “Hot Uptown” in collaborazione con il rapper Drake, in tutte le radio italiane da venerdì 5 luglio e dai brani “I Luv It” con Playboi Carti, “HE KNOWS” con Lil Nas X e “Chanel N.5”.

L’album rappresenta un’evoluzione della cantautrice, sfidando i generi e sperimentando, a livello creativo, in fatto di sonorità e dal punto di vista visivo. In una recente intervista concessa a Billboard, Camila ha così spiegato il nuovo progetto e la sua nuova immagine: “La voce che ho trovato con questo mio nuovo album ha questa vibe da grande baddie. Questa nuova prospettiva include anche prendermi dei rischi, fregarmene e fare quel che voglio. Credo che essere bionda mi abbia permesso di rimanere fedele a questo sentimento. Riguardo ai miei capelli, mi sono chiesta: ‘Come faccio a dire alla gente, visivamente, che questa è la mia nuova Era?’. A volte c’è bisogno della fisicità per far capire: ‘Oh, questa è una cosa nuova, un nuovo personaggio’”.

L’album è stato realizzato quasi interamente a Miami ed è una vera e propria ‘lettera d’amore’ a questa città: “Ho osservato la città con un binocolo e un’attenzione estrema. Dal punto di vista sonoro, sembra un’opera d’arte di Miami”, ha raccontato la Cabello.

Sulla collaborazione con Drake, ultimata alle Isole Turks e Caicos alle Bahamas, ha poi dichiarato: “Ho fatto sentire lui il disco quando ero abbastanza sicura del progetto e gli è piaciuto molto. Ha avuto l’idea di una canzone intitolata ‘Hot Uptown’, e il suono mi ha subito riportato in città, a Miami”.