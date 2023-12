Cinisello Balsamo “Capitale del presepe”

Con il Patrocino del Comune. Una mostra e una conferenza con i massimi esperti per scoprire la verità sulla storia della sacra rappresentazione. Ingresso libero.

Nella cittadina è particolarmente attiva l’Associazione Italiana Amici del Presepe – AIAP – che da qui ha portato a Milano – a Palazzo Lombardia – con i Frati Cappuccini Missionari di Musocco – e in tutta Italia, la tradizione e il valore del ‘Vangelo vivente’ inventato da San Francesco.

Cinisello Balsamo – Villa Ghirlanda Silva, via Frova 10.

E’ sempre più attiva la sede dell’Associazione Italiana Amici del Presepio – AIAP – di Cinisello Balsamo: 24 i Presepi resi disponibili per l’esposizione natalizia a Milano, a Palazzo Lombardia, tramite il Centro “Missioni Estere” dei frati Cappuccini di Lombardia di viale Cimitero Maggiore 5; 150 messi a disposizione di altre realtà sul territorio lombardo veneto.

Senza contare la collaborazione forse più significativa, che dura da 7 anni, con il vescovado di Rieti, dove, nell’ex seminario locale, AIAP di Cinisello partecipa alla mostra internazionale (fino al 2 febbraio) allestita da AIAP nazionale con 59 diorami, con la partecipazione di UN.FOE.Prae, Universalis Foederatio Praesepistica.

Alcuni Presepi saranno portati poi a Greccio, dove sorge un santuario fondato da San Francesco e dove il Poverello d’Assisi inventò il Presepe. Intanto, ‘a casa propria’, l’AIAP di Cinisello ha inaugurato il 7 dicembre, a Villa Ghirlanda Silva, con il Patrocinio del Comune, una rassegna unica nel genere, dal titolo ‘Il Presepio a misura di bambino’ (via Frova 10, fino al 7 gennaio 2024, ingresso libero) e venerdì 15 dicembre, per festeggiare gli 800 anni del Presepe di Greccio, Pierluigi Bombelli, vicepresidente della UN.FOE.Prae, terrà una conferenza sul tema: “San Francesco d’Assisi e il Presepio: la verità storica” (Sala degli Specchi – ore 20,30, ingresso libero). Bombelli, iscritto ad AIAP da 36 anni, presepista, studioso e ricercatore e pure collezionista in questo speciale ambito, racconterà i retroscena dell’origine del Presepio: “L’episodio di Greggio – anticipa – fu importante, ma non segnò l’origine della consuetudine rituale di ricostruire la Natività! Partendo dalla Liturgia Natalizia, voluta da Francesco, traccerò come, nel corso dei secoli, ha preso vita questa tradizione, tra le più universalmente diffuse, tanto che la Federazione Internazionale ha chiesto all’AIAP di avviare la candidatura del Presepio affinché venga iscritto dall’UNESCO nella lista del Patrimonio Culturale immateriale dell’umanità”. Partecipano all’evento anche il Presidente AIAP nazionale Giuseppe Putto Caussono e farà gli onori di casa il Presidente della sede di Cinisello, Giuliano Vazzola.

Fondata a Roma il 29 novembre 1953 da Angelo Stefanucci, AIAP in Italia oggi è presente in modo capillare grazie a 2.000 soci e tanti amici e sostenitori, come appunto i Frati Cappuccini Missionari di Milano.

Solo in Lombardia si contano in tutto 12 sedi. Le opere create dai volontari sono diorami, con statue di valore economico che può essere ingente, ma che vengono ‘prestate’ senza scopi commerciali, “in quanto per noi sono Vangelo vivente”, spiega Giuliano Vazzola.

L’associazione, a livello nazionale, pubblica ininterrottamente dal 1953 la rivista trimestrale “Il Presepio” e gestisce il “Museo Tipologico Internazionale del Presepe Angelo Stefanucci” a Roma, nei sotterranei della Chiesa dei santi Quirico e Giulitta, dove sono raccolti Natività dai cinque Continenti, costruite con materiali e tecniche differenti, oltre che libri, medaglie, locandine, francobolli, sempre inerenti l’argomento.

UN.FOE.Prae riunisce le associazioni nazionali di 20 Paesi.

Alle sedi AIAP si possono chiedere Presepi per ogni circostanza, dedicati ai vari momenti della vita di Gesù, dalla nascita alla passione, morte e Resurrezione (Presepi Pasquali). Sono fatti rigorosamente a mano e le figure sono di misure ogni volta diverse. Richiedono un grande lavoro e materiali e strumenti di vario tipo e l’attività è autofinanziata.

Sul sito di AIAP www.presepio.it si trovano la mappa dei Presepi in Italia e utili istruzioni per il fai da te, appuntamenti e notizie per grandi e piccini.