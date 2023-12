API- Associazione Poliziotti Italiani, ente senza fini di lucro, a Milano per la prima volta ha realizzato un proprio calendario (2024) che si potrà ricevere con offerta libera.

Il ricavato sarà devoluto al supporto delle attività dell’associazione finalizzate a favorire la crescita nella società civile, di valori morali quali l’onestà, la solidarietà e la giustizia, dando al contempo informazioni utili ad adulti, bambini e anziani per la salvaguardia della propria vita e dei propri beni; infine, API opera per la prevenzione della criminalità attraverso altre iniziative di ordine culturale, politico e sociale e per il potenziamento della professionalità e il miglioramento delle condizioni socio economiche delle Forze dell’Ordine e degli operatori della sicurezza.

L’Associazione, presieduta a livello nazionale da Gerardo Velotto e a Milano da Mario Tritto, riunisce soggetti della Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria e Forestale, Guardie Giurate, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, pensionati delle Forze dell’Ordine e anche cittadini simpatizzanti.

Realizza la sua missione di rafforzare le buone relazioni tra la cittadinanza e le Forze dell’Ordine, ai fini di una sempre maggiore sicurezza e serenità per tutti, attraverso convegni sulle forme di criminalità, incontri nelle scuole e nelle piazze, prodotti editoriali specifici di informazione – in primis il magazine ‘Noi cittadini per la sicurezza’ – contro le truffe agli anziani, i rischi dei bimbi sulle strade, per la cybersicurity e contro il bullismo e la violenza di genere; sono disponibili poi servizi legali, di accompagnamento e CAF; corsi di formazione sul tema della salute.

API non trascura la beneficenza. Sempre pronta a tendere la mano a chi chiede aiuto, ogni anno devolve ai più bisognosi- attraverso le onlus che ne fanno richiesta- quanto raccolto con la sottoscrizione a premi effettuata in occasione del Megashow delle forze di Polizia. Dal 2006 c’è un’opportunità in più per aiutare gli altri con la Lotteria per la Pace e della Buona Azione già approvata dal ministero negli anni 2006 e 2007. API, sempre dalla parte del cittadino, un mattone alla volta, chiama tutti all’impegno concreto per rafforzare sempre più la fiducia e la collaborazione tra le diverse parti della società che aspira alla pace.

All’ Associazione Poliziotti Italiani è stato conferito l’Attestato di Civica Benemerenza “Ambrogino d’oro 2012” dal Comune di Milano dove ha sede in via Santa Teresa 6/b, 20142 – Tel. 02 89.42.64.11 – milanoapi@apipoliza.it