La società M4 ha programmato i lavori per la sistemazione definitiva delle aree in Largo Augusto. In questa pagina trovate tutti i cambiamenti al servizio delle linee di superficie.

Dal 29 settembre

Sono sospese alcune fermate nella zona di Largo Augusto. Usate le fermate alternative.

Bus 61. È sospesa la fermata di via Larga (verso largo Murani). Usate la fermata in via Larga prima di via Bergamini.

Bus 84. È sospesa la fermata di Largo Augusto. Usate la fermata Porta Vittoria/largo Augusto.

Bus 85. È sospesa la fermata di Largo Augusto, usate la fermata in via Verziere dopo via Merlo.

Bus NM1. Sono sospese le fermate

Missori M3 (verso Sesto). Usate la fermata in piazza Diaz 1

Via Larga (verso Sesto). Usate la fermata in via Larga prima di via Bergamini

Bus NM3 e NM4. È sospesa la fermata di via Larga (verso Comasina M3 e Linate M4). Usate la fermata in via Larga prima di via Bergamini. I bus passano sulla corsia laterale anziché in quella riservata.

Bus N27. Per i lavori di rinnovo ai binari in viale Corsica, i bus fanno le fermate di viale Corsica, via Repetti, viale Mecenate e piazza Ovidio sulla corsia laterale.

Dal 2 ottobre al fine lavori, per circa 15 giorni

Tram 27. I tram sono sostituiti dai bus B27 sull’intero percorso (oltre ai lavori in largo Augusto, infatti, il servizio è interrotto anche in viale Corsica dove c’è un cantiere di rinnovo binari).

Bus B27. I bus sono in servizio tra viale Ungheria (capolinea in via Salomone) e via Baracchini.

Per i lavori di rinnovo ai binari in viale Corsica, i bus fermano sulla corsia laterale in corso 22 Marzo, viale Corsica e via Mecenate.

Tram 12. I tram non fanno servizio tra via Larga e viale Molise. Fanno servizio tra Roserio e via Larga. Da qui proseguono in piazza Fontana, dove fanno capolinea.

Linee alternative:

B27 + 90/91 tra piazza Fontana e viale Molise, cambiando alla fermata viale Molise/Campania

tra piazza Fontana e viale Molise, cambiando alla fermata viale Molise/Campania B27 + 66 tra piazza Fontana e viale Molise, cambiando alla fermata via Cadore

Tram 19. Nelle due direzioni, i tram deviano e saltano le fermate tra Duomo e piazza 5 Giornate. Passano e fermano in piazza Missori, corso di Porta Romana, via Lamarmora e viale Monte Nero. In direzione Lambrate i tram fanno la fermata di piazza 5 Giornate insieme al tram 9.

CS e Ph: ATM – Azienda Trasporti Milanesi