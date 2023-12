Renée Rapp collabora con la rapper Megan Thee Stallion

Milano, 15 dicembre 2023. La stella emergente della musica mondiale Renée Rapp pubblica il suo nuovo singolo “Not My Fault” in collaborazione con la rapper Megan Thee Stallion. La canzone originale è tratta dalla colonna sonora del nuovo film “Mean Girls” (2024), la versione musical in uscita il prossimo anno della pellicola del 2004 diventata un vero e proprio ‘cult’.

Il brano è un divertente inno pop il cui ritornello ruota attorno all’iconica frase “Non è colpa mia se sei innamorato di me o qualcosa del genere”, pronunciata dalla celebre Regina George nel film originale del 2004.

Renée Rapp:

Attrice e cantante statunitense, Renée Rapp ha iniziato la sua carriera a Broadway come teenager recitando il ruolo di Regina George nella versione musical di “Mean Girls” nel 2019. Nel 2021 è stata protagonista della serie televisiva “The Sex Lives of College Girls”. Dopo aver firmato con Interscope Records (Universal Music Group), ha pubblicato il suo singolo di debutto “Tattoos” nel 2022, seguito dall’EP “Everything to Everyone”. Dopo la hit “Too Well”, nel 2023 ha pubblicato il suo disco di debutto “Snow Angel”, che ha raggiunto la top10 in UK della classifica degli album più venduti. “Snow Angel” è stato anche il disco di debutto di un’artista donna con il maggior numero di vendite nella prima settimana. È stato inserito anche tra i migliori album del 2023 da Billboard. Ad oggi conta oltre 300 milioni di stream con la sua musica. TIME Magazine l’ha definita ‘un’artista con una voce potente e molto sicura di sé’. Il suo “Snow Hard Feelings Tour” in Nord America ha venduto 65.000 biglietti in 24 ore (oltre 100.000 nel mondo). Ha ottenuto quest’anno anche due nomination agli MTV VMA Awards (tra cui la nomina come ‘Miglior Nuova Artista’).

Megan Thee Stallion:

Originaria di Houston (Texas), Megan Thee Stallion è una delle artiste più lanciate del mondo musicale odierno. Dopo l’uscita del suo primo lavoro Good News, sono seguite le hit “Savage” al cui remix ha partecipato anche Beyoncé e “WAP” con Cardi B. Nel 2021 ha vinto il Grammy Award come ‘Best New Artist’. Megan è stata anche inserita fra le 100 persone più influenti del 2020 per TIME MAGAZINE. Nell’ottobre del 2020 si è esibita con una performance a sfondo politico al Saturday Night Live, chiedendo giustizia per Breonna Taylor e ha pubblicato il progetto visivo “Why I Speak Up For Black Women” in collaborazione con il New York Times. Il suo ultimo singolo è “Cobra”.

“Mean Girls” (2024) uscirà al cinema in Italia prossimamente, distribuito da Eagle Pictures.

Dal genio di Tina Fey arriva una nuova versione del film cult MEAN GIRLS. La nuova studentessa Cady Heron (Angourie Rice) viene accolta al vertice della catena sociale dal gruppo elitario di ragazze popolari chiamato “Plastics”, governato dall’ape regina Regina George (Reneé Rapp) e dalle sue fedeli seguaci Gretchen (Bebe Wood) e Karen (Avantika).

Tuttavia, quando Cady fa il grande passo falso di innamorarsi dell’ex fidanzato di Regina, Aaron Samuels (Christopher Briney), si ritrova preda nel mirino di Regina. Mentre Cady cerca di sconfiggere la Regina del gruppo con l’aiuto dei suoi amici Janis (Auli’i Cravalho) e Damian (Jaquel Spivey), deve imparare a rimanere fedele a se stessa mentre naviga nella giungla più spietata di tutte: il liceo.

