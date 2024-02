15 febbraio 2024 – Al Cineteatro Pax verrà trasmesso “Il Punto di Rugiada”, un film di Marco Risi, fortemente acclamato dalla critica. A commentarlo con noi ci sarà Carlo Guerra, magistralmente interpretato dal nostro giovane concittadino Alessandro Fella. L’attore sarà presente alla proiezione di sabato 17 alle ore 21 e nuovamente domenica 18 alle ore 16.

Il film è ambientato nell’estate 2018. Carlo è un figlio di papà che, dopo una serata con gli amici in cui ha bevuto parecchio, si è messo alla guida provocando un incidente d’auto in cui rimane sfregiata una ragazza. Il tribunale lo condanna a un anno di servizi sociali presso una casa di riposo dove dovrà occuparsi degli anziani ospiti.

A condividere la sua pena è Manuel, un giovane spacciatore, mentre a presiedere la casa di riposo ci sono un direttore che odia i due ragazzi e una capoinfermiera che si è già imbattuta in Carlo, ma non sappiamo né dove né perché. Gli ospiti della casa di riposo sono personaggi molto diversi: un colonnello che non è mai riuscito a diventare generale, una ex attrice, un intrattenitore sciupafemmine, un fotografo e il rivale che in gioventù gli ha rubato la fidanzata. Carlo e Manuel dovranno trovare il modo di relazionarsi con ognuno di loro, scoprendo però anche qualcosa di sé.

Carlo è interpretato dal nostro giovane concittadino Alessandro Fella. Classe 1988, diplomato al Teatro Arsenale di Milano.

La sua prima esperienza sul palco risale al 2011, e poi l’ingresso nella compagnia teatrale I Legnanesi, fino a creare una sua compagnia teatrale, La Compagnia Scattante, con la quale ha iniziato a esibirsi nei bar e per le strade di Milano.

Il grande successo arriva nel 2018, con la serie televisiva La Compagnia del Cigno e, in seguito, con la serie Il Paradiso delle signore (in onda sulla Rai). Successivamente prenderà parte ad altre produzioni italiane e internazionali come Maria Corleone (in onda sui canali Mediaset), Barbarians 2 (in onda su Netflix e diretta dal premio Oscar Stefan Ruzowitzky), Monterossi 2 (Amazon Prime), il film di Marco Risi e altre.

“Un nostro concittadino protagonista nel panorama del cinema e del teatro italiano. Alessandro Fella con noi al Pax per raccontare la sua esperienza, il film che interpreta, la sua carriera e il suo successo. Un bell’esempio per tanti altri giovani”. Ha commentato il sindaco Giacomo Ghilardi.

“E’ motivo di orgoglio per noi ospitare questa due giorni di grande cinema” ha commentato l’assessore alla Cultura Daniela Maggi che aggiunge: “Siamo ancora più fieri del fatto che questo evento avvenga alla presenza di Alessandro Fella, un giovane e talentuoso artista che porta lustro alla nostra città attraverso le sue prestigiose interpretazioni. Cinisello Balsamo si conferma sempre più una fucina di grandi talenti”.