La mobilità attiva – pedonalità e ciclabilità – migliora la qualità dell’ambiente urbano : meno sedentarietà, più consapevolezza delle distanze, più autonomia e indipendenza, maggiore efficienza degli spostamenti, più socialità con Pedibus. Quando questi benefici sono applicati alle nuove generazioni gli effetti si moltiplicano, ed è per questo che molte amministrazioni promuovono questo tipo di mobilità.

Il Pedibus è una forma di mobilità scolastica dedicata agli alunni delle primarie, alternativa a un uso spesso irriflessivo dell’automobile privata, proprio in un momento tra i più preziosi per un miglioramento degli stili di vita, come quelli dell’ingresso a scuola all’inizio della giornata. Trasportati in un abitacolo climatizzato, i bambini sono privati dell’esperienza diretta del proprio quartiere, oltre che di una quota di attività fisica che in alcuni casi può rappresentare una delle poche occasioni di movimento della giornata.

Consiste nella definizione di percorsi certificati (dalla Polizia Locale) che convergono sul plesso scolastico, sui quali i genitori volontari accompagnano i bambini, che si aggregano via via alle diverse fermate predisposte lungo il cammino . Oltre a muoversi in modo più sostenibile confrontandosi con i compagni e l’accompagnatore i bambini, hanno la possibilità di conoscere meglio il proprio quartiere, un’esperienza che li rende più indipendenti.

Nel 2022 il Comune di Milano e AMAT (Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio del Comune di Milano) hanno affidato il coordinamento del progetto Pedibus a Legambiente e ABCittà in collaborazione con Poliedra – Politecnico di Milano, al fine di progettare, gestire ed attivare il servizio di Pedibus in alcune scuole primarie del Comune di Milano. Le attività sono state completate nel dicembre del 2023.

Non è stata un’iniziativa isolata

Nel decennio 2007-2017 il Comune di Milano, in collaborazione con soggetti del Terzo Settore ha co-progettato e realizzato esperienze di Pedibus, che nel triennio 2015-17 hanno raggiunto circa il 50% degli istituti scolastici milanesi.

Nel corso del 2022-23, trentaquattro plessi scolastici nel territorio di Milano sono stati raggiunti dalle attività di promozione della mobilità attiva, dei quali ventitré hanno poi effettivamente attivato il Pedibus per un totale di trentatré linee. Complessivamente hanno partecipato al Pedibus circa 170 bambini e bambine, e più di 70 accompagnatrici e accompagnatori volontari.

Il Pedibus è un progetto a Milano

Sociale: è intergenerazionale, i bambini si relazionano tra pari e con gli adulti. Si collabora insieme.

Educativo : con il pedibus si conosce meglio il proprio quartiere, ci si rende autonomi, si pratica un’esperienza di cittadinanza attiva e di sconfinamento della scuola.

Salutare: si cammina prima di stare seduti in classe per molte ore.

Ambientale: si affronta con un’azione concreta il problema di un uso eccessivo dell’automobile.

