PACTA SALONE, al via la nuova stagione 24/25

PACTA. dei Teatri riapre le porte del PACTA SALONE, in via Ulisse Dini 7 a Milano, a partire dal 2 ottobre 2024 con la nuova stagione 24/25 il cui filo rosso è AFFORDance, ‘invito’ all’azione: spettacoli teatrali per adulti e bambini, performance di danza e musica, progetti internazionali, mostre perchè l’Arte e la Cultura si interroghino sul proprio rapporto con l’Etica e si chiedano con quale responsabilità̀ agire.

La prima scelta è, ormai da anni, quella di partire valorizzando testi di giovani autori e attori dedicando il mese di ottobre alla Vetrina contemporanea.

Si parte con WITCH IS, dal 2 al 6 ottobre, della Compagnia Landi/Mignemi/Paris, un progetto finalista al bando della Biennale di Venezia “BIENNALE COLLEGE TEATRO 2022 REGISTI/REGISTE UNDER 35”, appena presentato anche alla 3a edizione di Hystrio Festival: una riflessione sulla figura della Strega come risultato di una campagna di criminalizzazione della sessualità e del corpo femminile durante lo sviluppo e l’affermazione della società capitalistica.

Tre punti di vista: quello degli inquisitori, delle donne accusate di stregoneria e delle donne che abitano il presente e riflettono sul proprio corpo e sul rapporto che hanno con esso. Uno spettacolo-concerto dove le attrici suonano, cantano e ballano creando piccoli momenti rituali per raccontare più storie: frammenti, tasselli di puzzle che, più che completare un unico ritratto della Strega, gettano luce sui pezzi mancanti.

“Ancora oggi – spiegano Virginia Landi e Francesca Mignemi, regista e drammaturga dello spettacolo – il corpo delle donne è campo di battaglie politiche e sociali, per questo vogliamo ripercorrere il processo di creazione della Strega come archetipo di donna mostruosa, demonizzata perché padrona del proprio corpo e della propria sessualità”.

Vetrina contemporanea

Nella sezione Vetrina contemporanea seguono tre prime milanesi: IL CONTRABBASSO (8/9 ottobre) di Patrick Süskind che attraverso la figura del Minotauro guarda alla mancanza di coraggio, il più grande dei mali, ieri come oggi; a seguire una cavalcata entusiasmante dentro le vicissitudini della vita di Jean-Baptiste Poquelin, ovvero Moliére in MOLIÉRE UANMENSCIÒ (o come volete voi) (11/13 ottobre) di e con Fabrizio Falco, prodotto dalla Casa del Contemporaneo; infine termina la sezione il Teatro stabile d’innovazione Galleria Toledo con I CIOCCOLATINI DI OLGA (17/20 ottobre) liberamente ispirato a L’orgia di Praga di Philip Roth per la drammaturgia e regia di Laura Angiulli.

Dal 2 al 6 ottobre

WITCH IS

drammaturgia Francesca Mignemi

regia Virginia Landi

con Giorgia Iolanda Barsotti, Eleonora Paris, Cristiana Tramparulo

costumi Rossana Gea Cavallo

musiche e sound design Andrea Centonza

progetto Compagnia Landi/Mignemi/Paris

produzione Teatro delle Donne – Centro Nazionale di Drammaturgia di Firenze

con il sostegno del Centro di Residenza della Toscana Armunia-Capotrave/Kilowatt e Z.I.A. – Zona Indipendente Artistica

Progetto finalista al bando Regist* Under 35 della Biennale Teatro di Venezia 2022

Progetto titolare di residenza Capotrave/Kilowatt 2023

Debutto Avamposti Teatro Festival settembre 2023 – Firenze

Dove siamo: PACTA SALONE via Ulisse Dini 7, 20142 Milano

Ph Alessandro Botticelli