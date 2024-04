Yoseba annuncia il suo ritorno con “fa troppo male, ma lo rifarei”

Dopo due anni di silenzio Yoseba annuncia il suo ritorno con “fa troppo male”, il nuovo singolo in uscita venerdì 12 aprile su tutte le piattaforme digitali per Capitol Records Italy / Universal Music.

“Fa troppo male” è un film in parole tratte da una storia vera: “è una storia scritta con le lacrime e con il sangue e vorrei che arrivasse a più persone possibili. Nel testo parlo della sofferenza che si prova quando nonostante il dolore per la fine di una relazione si ha lo stesso il desiderio di riviverla all’infinito, perché quando ami una rosa riesci a sopportarne anche le spine”.

A far risuonare l’intensità delle parole contenute in “Fa Troppo Male” sarà Michele Canova, produttore e vero pilastro della musica italiana che donerà al testo scritto da Yoseba un sound dal respiro internazionale.

Il singolo sarà accompagnato da un videoclip ufficiale diretto da Piersilvio Bisogno, disponibile da venerdì alle 14:00 sul canale YouTube di Yoseba.

Yoseba, nome d’arte di Giuseppe Cirillo, è un rapper originario della Campania. Nato e cresciuto a Torre Annunziata, entra in contatto con l’ambiente musicale della propria zona durante il suo lavoro da PR. L’emozione che prova nel vedere dal vivo gli idoli di molti ragazzini esibirsi nel locale in cui lavora lo porta ad incidere un primo pezzo nel 2018. Dato il successo riscosso con questo primo tentativo arriva in breve tempo ad aprire i concerti di artisti del calibro di Sfera Ebbasta, Luchè e Gué.

Dopo avere pubblicato alcuni singoli andati virali nell’ hinterland napoletano esplode a livello nazionale con Illusione: il brano, prodotto da Nazo, ottiene il primo posto nella classifica VIRAL Spotify e raggiunge i 20 milioni di stream combinati. Dopo essere stato notato da Francesco Facchinetti entra a far parte del roster di Hokuto Empire.

Nel 2022 firma il suo primo contratto in major con Capitol Records Italy.