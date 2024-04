Scuole FAES di Milano: decima Notte del Liceo classico

Milano, 15 aprile 2024 – Ritorna anche quest’anno la “Notte nazionale del Liceo classico“, un appuntamento giunto ormai alla sua decima edizione e che verrà celebrato venerdì 19 aprile dalle 18 alle 24 in contemporanea in quasi 350 licei classici in Italia.

Tra questi, non poteva mancare il Liceo classico delle Scuole FAES di Milano, istituto paritario bilingue con oltre 1200 studenti, dall’asilo nido ai licei, che è sempre stato tra i protagonisti milanesi della manifestazione. Il FAES infatti crede fortemente nel valore formativo ed educativo del liceo classico – che pure sta attraversando un momento di crisi – e lavora attivamente per rilanciare la propria offerta potenziandola senza appesantirla, ad esempio attraverso attività che permettano ai ragazzi di coltivare passioni e talenti in ambito artistico, musicale o teatrale.

“Fatevi prendere dalla Curiositas e dalla bellezza magnetica del liceo classico” recita infatti la locandina dell’evento, che si terrà dalle 18 alle 21 nell’Aula magna dei Licei FAES (via Fratelli Fossati 2/A) e che vedrà una lettura di brani classici da parte degli studenti, ma soprattutto la presentazione del libro di Alessandro Rivali “Il mio nome nel vento“, una grande epopea famigliare che attraversa tutto il Novecento, con i suoi conflitti e le sue ingiustizie, scritta con una prosa poetica e limpida e perfetta per gli adolescenti, perché la si può considerare un racconto di formazione e perché lucidamente affronta un periodo storico che le nuove generazioni stanno iniziando a percepire come lontano nel tempo.

Alessandro Rivali è poeta, giornalista e scrittore e tiene corsi e incontri di introduzione alla poesia nei licei. Introduce Anna Benvenuti, scrittrice e insegnante di italiano al FAES, nonché docente all’Università Statale di Milano. Aperitivo in chiusura.