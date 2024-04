Myto fuori oggi con l’EP “Triade”

Myto, uno dei volti più promettenti della scena urban italiana, pubblica il suo primo EP “Triade”, fuori ora per Capitol Records Italy / Universal Music.

L’EP contiene le tracce già edite “Zircone”, “Zaffiro” e il nuovo singolo “Rubino”, l’ultimo tassello di una trilogia che riassume le caratteristiche di “scrittura cinematografica” dell’artista.

Racchiusi nell’EP anche i tre freestyle di accompagnamento, uno per brano, che hanno anticipato l’uscita dei singoli.

Tre pietre, tre colori, tre significati. La penna di Myto attraverso metafore e paragoni crudi riesce in maniera diretta a raccontare il tema di questa trilogia: l’unicità come valore aggiunto.

Chi è Myto?

All’anagrafe Tommaso Noera, Myto è un rapper classe 2002 proveniente dalla periferia sud di Milano.

Nato a Milano con origini messicane Myto si innamora della musica grazie al padre, ex chitarrista in una band blues, e cresce coltivando questa passione in autonomia.

Myto ha vissuto la sua vita in due contesti molto diversi tra loro, rappresentati antiteticamente attraverso il suo immaginario a metà tra l’eleganza e la semplicità monocromatica.

A settembre 2023 pubblica sul suo canale Instagram “Zircone Freestyle”, dando inizio ad una serie di release che alternano freestyle pubblicati sui suoi social ad omonimi singoli ufficiali. Seguono infatti “Zircone”, “Zaffiro Freestyle”,

“Zaffiro” e “Rubino Freestyle”, in un percorso che culmina con “Triade”, l’EP che conterrà tutte le tracce già uscite e l’episodio finale “Rubino”.

Il talento di Myto non è passato inosservato e ha attirato l’attenzione di Capitol Records Italy, con la quale ha firmato il suo primo contratto discografico.