Oncu! Oncu! Seconda vittoria dell’anno per Can in Gara 2 ad Assen

Seconda vittoria dell’anno per Can Oncu in Gara 2 ad Assen, Mahendra si conferma con carattere in top 10

Domenica a dir poco emozionante per lo Yamaha BLU CRU Evan Bros Team, che ad Assen ha colto la seconda vittoria della sua stagione. La firma è ancora quella di Can Oncu, capace di trionfare al termine di un emozionante duello. Gara di spessore anche per Mahendra, ottavo sul traguardo dopo una corsa vissuta per larghi tratti con i più veloci della categoria.

In mattinata la pioggia si è abbattuta su Assen, con Oncu e Mahendra che hanno preferito evitare rischi non scendendo in pista per il Warm Up, ma il migioramento delle condizioni ha permesso lo svolgimento di Gara 2 su pista asciutta. Allo spegnimento dei semafori Oncu è scattato nel migliore dei modi, chiudendo il primo passaggio in terza posizione. Nel prosieguo della corsa Can e Manzi hanno fatto la differenza nei confronti dei rivali, arrivando a giocarsi la vittoria in uno splendido duello all’ultimo giro.

Il pilota turco ha sferrato il proprio attacco all’ultima chicane, con Manzi costretto a tagliare la curva nel tentativo di resistere. Per tale ragione Manzi – transitato per primo sotto la bandiera a scacchi – è stato penalizzato di una posizione, con conseguente vittoria di Oncu. Per il pilota turco si tratta del secondo successo in stagione.

Mahendra è partito ottimamente dalla P9, inserendosi subito nel gruppo in lotta per il podio. A otto giri dal termine un errore nella parte finale della pista lo ha retrocesso in nona posizione, con Aldi bravo a recuperare terreno ed a ottenere l’ottavo posizione finale, eguagliando così il risultato di ieri.

In virtù dei risultati del weekend Oncu occupa la quarta posizione in classifica generale con 77 punti, mentre Mahendra occupa la 12° posizione con 20 punti. Lo Yamaha BLU CRU Evan Bros Team tornerà in azione dal 2 al 4 maggio a Cremona, per il quarto round della stagione.

Aldi Mahendra

“E’ stata una bellissima gara, dove ho lottato per le prime posizioni e ho potuto imparare tanto dai piloti più esperti. Ho sognato il podio per un attimo, poi ho commesso un errore che mi ha fatto perdere tempo, ma sono contento della P8 finale. E’ stato un weekend davvero positivo, posso guardare al futuro con fiducia”.

Can Oncu

“Dopo il caos di ieri la corsa è stata più lineare, ed è finita nel modo migliore. Il team mi aveva consigliato di mantenere la calma e così ho fatto: ringrazio la squadra anche per tutto il lavoro svolto nel box, fato che la moto oggi era fantastica. Vincere in questa pista, dove ho avuto il più brutto incidente della mia carriera, è davvero significativo e apre un nuovo capitolo. Sono felicissimo, non vedo l’ora di tornare in pista a Cremona”.

Fabio Evangelista (Team Principal)

“Una giornata davvero scintillante, per tutta la squadra. Can ha disputato una gara perfetta, con il giusto mix di concentrazione e carattere: nell’ultimo giro ha attaccato nel modo migliore, e si è davvero meritato la vittoria. Sono felice per lui, dato che un successo in questa pista per lui è speciale. Sono davvero molto compiaciuto anche della corsa di Aldi, che per la prima volta ha respirato l’aria del podio. Ha commesso in seguito un errore ma può capitare, specie per un pilota giovane come lui, e nonostante tutto ha ottenuto un altro piazzamento in top ten, che certifica il suo miglioramento. Sono davvero soddisfatto di tutta la squadra”.