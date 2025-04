Angie pubblica il nuovo singolo “Se ci lasciassimo domani”

Milano, 11 aprile 2025. Angie pubblica il suo nuovo singolo “Se ci lasciassimo domani” via EMI Records Italy/Universal Music Italia, da ora su tutte le piattaforme digitali.

Il singolo, il primo brano della cantautrice ad uscire nel 2025, inizia come fosse una ballata acustica e si trasforma poi in una midtempo pop-urban, in cui la chitarra fa sempre da contraltare alle melodie catchy e vibranti e ai testi sempre onesti e coraggiosi di Angie.

La canzone è scritta con Andrea Campi, Emanuele Cotto e Pietro Posani ed è prodotta da Etta, Brail e Pietro Posani.

Il concept ruota attorno alla domanda “Se ci lasciassimo domani, cosa succederebbe?”: ciò implicherebbe andare ad un concerto da soli, vendere la casa in cui si vive assieme, riempire scatoloni. Il ritornello smentisce la narrativa alla fine: “c’è un silenzio devastante se non resti”.

“È un pezzo molto importante per me, l’ho scritto un anno fa e l’ho tenuto chiuso dentro una scatola aspettando il momento giusto per farlo uscire” – commenta Angie. “Cosa metterei io nello scatolone? Sicuramente il mio passato. Con questa canzone per me è come se si chiudesse un cerchio e si aprisse un nuovo capitolo della mia vita, anche musicale”.

“Se ci lasciassimo domani” segue la pubblicazione dell’ultimo singolo “Scorpione”, con cui l’artista ha partecipato in gara a Sanremo Giovani 2024, e del brano “Vent’anni”.

Angie

Voce cristallina e limpida, la leggerezza e le melodie del pop più puro, Angie è una cantautrice in grado di far sognare con il suo talento.

Il singolo, “Frasi mai dette”, è diventato virale su TikTok, dove ha ottenuto oltre 33 mila creazioni con il suono ufficiale e milioni di visualizzazioni. Il brano è andato anche alla #1 nella classifica Hot 50 di TikTok Italia e alla #7 della classifica Viral di Spotify Italia. Su Spotify ha superato il milione di stream.

Dotata di grande talento vocale, Angie parla nelle sue canzoni, che nascono tutte da piano e voce, di esperienze vissute e di sé stessa. “Fatico a scrivere di argomenti che non ho vissuto in prima persona. Per me i dettagli sono importanti” – prosegue. I testi sono sinceri e diretti. S’ispira al pop americano e anglosassone ed in particolare ad artiste come Ariana Grande, Tate McRae, Madison Beer e Sabrina Carpenter.

Vive a Milano ma è originaria della Sardegna: “mi mancano la mia famiglia e il mio territorio”, racconta

Classe 2001, Angie ha da subito dimostrato interesse per la musica e a 9 anni entra a far parte del cast della 4° edizione di “Ti lascio una canzone”. Si diploma in canto moderno all’accademia VMS ITALIA di Loretta Martinez e inizia a imporsi nel mondo social, diventando seguitissima su TikTok e Instagram.

Proprio sui social, inizia a raccontare il suo primo progetto discografico da cantautrice condividendo con i suoi follower la scrittura del suo singolo di debutto “Scema”, scritto insieme a Adel al Kassem e Riccardo Scirè che ne ha curato anche la produzione.

A novembre 2022 esce con “Per te”, il suo primo EP che racchiude 5 pezzi che riassumono il suo anno di debutto sulla scena musicale italiana. A gennaio 2024 è uscito il singolo “Frasi mai dette”. Su TikTok“E ci sono giorni in cui vorrei soltanto essere LEI” è stato un trend all’apparenza semplice ma che porta con sé il messaggio che in fondo la versione migliore di noi che tanto vorremmo essere ce l’abbiamo già dentro.

Angie ha firmato il suo primo contratto con una major, EMI Records Italy/Universal Music Italia nella primavera del 2024. Dopo l’uscita del brano “Vent’anni”, è entrata a far parte dei 24 finalisti di “Sanremo Giovani 2024”, partecipando alla prima puntata del programma con il suo singolo “Scorpione”.