Il Gran Premio MXGP del Trentino si è tenuto oggi sul tracciato del Ciclamino di Pietramurata, a pochi chilometri dalla riva nord del Lago di Garda.

Dopo l’eccellente terzo posto nella qualifica del sabato, Jeremy Seewer ha preso il via di gara uno in settima posizione, seguito da Antonio Cairoli, scattato magnificamente dall’ultimo cancelletto con la sua Desmo450 MX. Lo svizzero ha trovato subito un buon ritmo, guadagnando una posizione dopo sei giri, portandosi a ridosso della top 5, prima di tagliare il traguardo 6°.

Al MXGP del Trentino positiva anche la prova del 9 volte Campione del Mondo, 13° dopo una scivolata dovuta alle braccia indurite nel corso della manche. Al via di gara due Seewer è scattato nuovamente bene, trovandosi 3° all’ingresso della prima curva, salvo perdere l’anteriore e finire a terra, venendo travolto dagli avversari che sopraggiungevano alle sue spalle.

Ottimo anche l’avvio di Cairoli che è però stato chiuso alla prima curva, passando fuori dai 20 sulla linea dell’hole-shot. Con una gara generosa il siciliano ha terminato 19°, raccogliendo punti e dati preziosi, mentre Jeremy, ripartito ultimo e molto attardato, ha tentato l’impossibile, guidando per tutta la seconda frazione senza freno anteriore, sfiorando la zona punti e recuperando 14 posizioni. Il prossimo appuntamento con la MXGP è tra otto giorni sul tracciato di Frauenfeld per il Gran Premio di Svizzera.

Gran Premio MXGP del Trentino, le dichiarazioni

Jeremy Seewer:

“Non è stato il finale ideale di un weekend in realtà molto positivo. Come ho detto la scorsa settimana, a Riola abbiamo fatto molti progressi e qui si è visto con la terza posizione in qualifica. Oggi abbiamo fatto un’ottima prima manche, ho cercato di fare qualche buon giro e mi sentivo sempre meglio e alla fine guadagnavo terreno sui ragazzi davanti.

Peccato che in seconda manche, alla prima curva, ho fatto una caduta molto sfortunata. Sono partito molto bene in terza posizione, ma la terra di qualcun altro ha colpito la mia ruota anteriore e sono caduto senza poter fare nulla. Ho continuato a guidare senza freno anteriore per tutta la manche per cercare di raccogliere punti ma non è stato possibile. Comunque è stato un weekend molto positivo e da qui in poi possiamo aumentare la velocità e la fiducia”.

Antonio Cairoli:

“Il weekend era cominciato in maniera positiva e mi sentivo bene. Qui era molto importante la partenza e purtroppo sabato, mentre lottavamo per la sesta posizione, sono atterrato corto dal triplo e ho rotto la ruota dietro. E’ stato un peccato, perché partire dall’ultimo cancelletto su questa pista è molto complicato.

Nella prima manche siamo riusciti a fare comunque una grande partenza, con una moto che al via è fantastica, curvando nella top 10, poi una scivolata dovuta all’indurimento delle braccia mi ha fatto perdere terreno e ho concluso 13°. Comunque un buon risultato vista l’assenza dal cancello di partenza da così tanto tempo.

In gara due sono partito nuovamente bene ma alla prima curva mi hanno chiuso e mi sono trovato indietro. Ho recuperato qualche posizione ma è sopraggiunta la stanchezza e non ho voluto correre rischi, così da prendere punti e raccogliere dati che era il nostro obbiettivo principale e sono contento di aver potuto sfruttare questa opportunità per farlo. Ringrazio il pubblico venuto a vederci, erano anni che qui non si vedeva così tanta gente”.