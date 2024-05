ANNA: arriva il brano per l’estate “30°C”

ANNA annuncia l’uscita del suo singolo “30°C”, che sarà disponibile sulle piattaforme digitali e in tutte le radio a partire da venerdì 31 maggio.

“30°C” è un brano perfetto per l’estate, tutto da ballare in riva al mare. Abbronzatissima, bellissima e gli occhi come il mar, canta ANNA in un ritornello incisivo e perfetto da canticchiare, che sarà impossibile dimenticare durante quest’estate italiana.

“30°C rappresenta quella voglia di mare ed evasione che ti prende quando fuori si muore di caldo. Il rumore delle onde, un buon cocktail, la sabbia sotto i piedi e ti senti già molto meglio. È anche un inno al sentirsi bene e a proprio agio, mostrando sicurezza di sé” – afferma l’artista.

ANNA continua a dominare il mercato musicale in Italia rimanendo l’artista donna più ascoltata su Spotify con oltre 4 milioni e 700 mila ascoltatori mensili, 17 dischi di Platino e 4 Oro e oltre 1 miliardo e mezzo di stream totali. Numeri senza precedenti che testimoniano la continua ascesa di quest’artista, che si è imposta rapidamente nella scena musicale italiana a colpi di hit.

Il suo ultimo singolo “BBE”, in collaborazione con l’artista multiplatino LAZZA, ha debuttato direttamente alla #1 della classifica singoli di Spotify nelle prime 24 ore e si trova attualmente nella top10 della classifica singoli in Italia alla posizione #8 (FIMI/GFK).

Specchio della realtà giovanile di oggi, la musica di ANNA riesce sempre a catalizzare l’attenzione e a dimostrare che anche le ragazze possono fare rap in Italia. Amatissima dalla Gen Z, ANNA è seguitissima anche sui social media e su TikTok, dove è l’artista donna italiana più seguita con 2 milioni di followers.

Il 2024 si è aperto in grande stile per l’artista con l’uscita del singolo “I Got It” e la collaborazione con la popolare etichetta americana Republic Records, “casa” di artisti come Nicki Minaj e Taylor Swift e che rappresenterà il progetto negli Stati Uniti. Sempre quest’anno ANNA ha anche lanciato online il suo merch ufficiale, Baddies Lounge, solo per “vere baddies” e “veri bad boys” e già sold-out.

ANNA si esibirà con diverse date estive a partire dal mese di giugno, mentre ha annunciato per l’autunno il suo primo vero tour che farà tappa nei principali club italiani.